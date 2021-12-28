Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 29.12.2021 08:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.12.2021 08:41
    ABONE OL

    Tek tek hesaplandı, asgari ücretin üzerinde maaş alanlar... Yüz binlerce çalışan alacak! Yeni maaşlar ile ilgili flaş detay geldi!

    Asgari ücrete oluşturulan yüzde 50'lik zam ardından asgari ücret üstünde maaş alan çalışanlar kendilerine de benzer şekilde zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Özel sektörde iş kanunu ile belirlenmiş bir zam zorunluluğu olmamakla eş güdümlü iş sözleşmesinde bu tür bir madde bulunuyorsa işveren çalışana zam gerçekleştirmek durumunda. Fakat işveren doğrultusundan zam yapılmazsa bile vergi üstünlüğü sebebi ile asgari ücretin üstünde maaş alan bütün çalışanların ücretleri artacak. Mesela aylık bürüt ücreti 6 bin lira olan bir çalışan vergi üstünlüğü sebebi ile 2022'de senelik 5.866 TL daha çok kazanç sağlayacak. Çalışanın maaşı arttıkça vergi avantajından sağladığı gelir de artacak.

    Yeni maaşlar ile ilgili flaş detay geldi! Yüz binlerce çalışan alacak!

    Tek tek hesaplandı, asgari ücretin üzerinde maaş alanlar için bomba haber geldi. Asgari ücret üzerindeki vergi yükü 2021'de senelik 2 bin 580 liraydı. Net maaş ise; aylık 2 bin 826 lira, senelik 33 bin 911 liraydı. Yeni senede asgari ücretlinin brüt ücretinden gelir vergisi de, damga vergisi de bundan sonra kesilmeyecek. Aylık brüt 5.004 lira üzerinden sadece sigorta primleri kesilecek, 4 bin 253 lira net maaş her ay asgari ücretlinin hesabına yatırılacak. Yıllık elde edilecek en az net maaş 51 bin 41 liraya yükselecek. 2021'e göre, 2022'de toplamda 17 bin 130 lira (yüzde 50 artışla) daha çok senelik net gelir elde edilecek.

    VERGİ AVANTAJLARI

    Asgari ücretli amacıyla husus netleşti.Şimdi, daha yüksek ücretlilerin maaşında neler değişecek onu inceleyelim. Onların maaşlarında da ciddi vergi üstünlükleri oluştu. Tabi ki ücret gelirlerinin tamamı istisnaya tabi değil fakat 'asgari ücretin istisna olan vergisi kadar tutar' yüksek ücretlilerin maaş hesabında da, hesaplanan vergilerinden düşülecek.

    Böylece işlemiş senelere göre yüksek ücretliler de daha az vergi ödeyecekler, bundan dolayı daha çok net maaş elde edecekler. Asgari ücretin üstündeki maaşlar amacıyla yeni senede uygulanacak vergi üstünlüğünün etkilerini, brüt 6 bin lira ve brüt 10 bin lira misalleri üzerinden inceledik. Her iki misal ücret amacıyla maaşların yeni senede nasıl değişeceğine eş güdümlü göz atalım.

    6 BİN TL İÇİN MAAŞ HESABI

    2021'de 6 bin lira brüt maaşı olan çalışanın aylık ortalama net maaşı 4 bin 355 lira iken 2022'de 4 bin 844 liraya çıkacak. Dolayısıyla brüt 6 bin lira ücret amacıyla 2022'de aylık ortalama 489 lira net maaş daha çok hesaplanacak. Yıllık olarak net maaştaki artış ise 5 bin 866 lirayı bulacak. Yıllık toplam net maaşlar; 2021 amacıyla, 52 bin 259 lira iken 2022'de 58 bin 125 liraya çıkmış olacak. Hesaplamalarda; 2021'den, 2022'ye çoğalan gelir vergisi dilimlerinin öneme alındığını da ilaveten belirtmekte fayda var. Gelir vergisinde ve damga vergisinde -asgari ücretliye yapılan kadar- istisna getirilmesiyle yüksek ücretlilerde de net maaş artışı sağlanmış oldu.

        10 BİN TL İÇİN MAAŞ HESABI

        2021'de 10 bin lira brüt maaşı olan çalışanın aylık ortalama net maaşı 6 bin 807 lira iken 2022'de 7 bin 347 liraya çıkacak. Dolayısıyla brüt 10 bin lira ücret amacıyla; yeni senede aylık ortalama 540 lira net maaş daha çok hesaplanacak. Yıllık olarak net maaştaki artış ise 6 bin 482 lirayı bulacak. Yıllık toplam net maaşlar 2021 amacıyla: 81 bin 679 lira iken 2022'de 88 bin 161 liraya çıkmış olacak.

        AGİ ARTIK YAZMAYACAK

        Asgari geçim indirimi (AGİ) her ne kadar net maaşa ilaveten işverenlerce çalışanlara ödenmiş olsa da gerçekten vergi iadesi gibi uygulanıyordu. Asgari ücretlinin maaşından yeni senede vergi kesilmeyeceğinden AGİ'de olamayacak bundan dolayı. Yalnız asgari ücretliler değil daha yüksek ücretliler amacıyla de AGİ kalktı. Yüksek ücretlilere de yukarıda misallediğimiz 'asgari ücretliye yapılan kadar vergi istisnası' getirildi.

        Medeni hal ve çocuk sayısıyla eş güdümlü artış gösteren AGİ, 2008 senesinde uygulamaya girmişti. 2008'den önceki senelerde ise; çalışanlar sene süresince topladıkları gıda, giyim sıhhat vb. masraflarına dair fiş ve faturaları vergi iade zarflarına aratarak işverenlerine sağlıyor ve işverenleri de kendilerine nakden vergi iadesi olarak ödeme yapıyorlardı. Vergi iade zarflarının yerine gelen AGİ'de, 14 sene süresince çalışan amacıyla artı bir değer olarak bordrolarda yer aldıktan sonra bundan sonra bordro kalemlerinin arasında yer almayacak.

        Kaynak: Hürriyet
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan bugün hizmete açıyor!
        Haberler Ekonomi Tek tek hesaplandı, asgari ücretin üzerinde maaş alanlar... Yüz binlerce çalışan alacak! Yeni maaşlar ile ilgili flaş detay geldi!
            SON DAKİKA