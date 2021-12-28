Tek tek hesaplandı, asgari ücretin üzerinde maaş alanlar... Yüz binlerce çalışan alacak! Yeni maaşlar ile ilgili flaş detay geldi!

Tek tek hesaplandı, asgari ücretin üzerinde maaş alanlar için bomba haber geldi. Asgari ücret üzerindeki vergi yükü 2021'de senelik 2 bin 580 liraydı. Net maaş ise; aylık 2 bin 826 lira, senelik 33 bin 911 liraydı. Yeni senede asgari ücretlinin brüt ücretinden gelir vergisi de, damga vergisi de bundan sonra kesilmeyecek. Aylık brüt 5.004 lira üzerinden sadece sigorta primleri kesilecek, 4 bin 253 lira net maaş her ay asgari ücretlinin hesabına yatırılacak. Yıllık elde edilecek en az net maaş 51 bin 41 liraya yükselecek. 2021'e göre, 2022'de toplamda 17 bin 130 lira (yüzde 50 artışla) daha çok senelik net gelir elde edilecek.
VERGİ AVANTAJLARI
Asgari ücretli amacıyla husus netleşti.Şimdi, daha yüksek ücretlilerin maaşında neler değişecek onu inceleyelim. Onların maaşlarında da ciddi vergi üstünlükleri oluştu. Tabi ki ücret gelirlerinin tamamı istisnaya tabi değil fakat 'asgari ücretin istisna olan vergisi kadar tutar' yüksek ücretlilerin maaş hesabında da, hesaplanan vergilerinden düşülecek.
Böylece işlemiş senelere göre yüksek ücretliler de daha az vergi ödeyecekler, bundan dolayı daha çok net maaş elde edecekler. Asgari ücretin üstündeki maaşlar amacıyla yeni senede uygulanacak vergi üstünlüğünün etkilerini, brüt 6 bin lira ve brüt 10 bin lira misalleri üzerinden inceledik. Her iki misal ücret amacıyla maaşların yeni senede nasıl değişeceğine eş güdümlü göz atalım.
6 BİN TL İÇİN MAAŞ HESABI
2021'de 6 bin lira brüt maaşı olan çalışanın aylık ortalama net maaşı 4 bin 355 lira iken 2022'de 4 bin 844 liraya çıkacak. Dolayısıyla brüt 6 bin lira ücret amacıyla 2022'de aylık ortalama 489 lira net maaş daha çok hesaplanacak. Yıllık olarak net maaştaki artış ise 5 bin 866 lirayı bulacak. Yıllık toplam net maaşlar; 2021 amacıyla, 52 bin 259 lira iken 2022'de 58 bin 125 liraya çıkmış olacak. Hesaplamalarda; 2021'den, 2022'ye çoğalan gelir vergisi dilimlerinin öneme alındığını da ilaveten belirtmekte fayda var. Gelir vergisinde ve damga vergisinde -asgari ücretliye yapılan kadar- istisna getirilmesiyle yüksek ücretlilerde de net maaş artışı sağlanmış oldu.