Engelli parası kaç TL arttı? Engelli aylığı alma şartları ve sorgulama ekranı! Engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2022?

Engelli maaşı ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. 2022 yılında geçerli olacak engelli maaşı belli oldu. Yapılan zamla birlikte engelli bireyler ne kadar aylık alacaklarını araştırmaya başladı. Asgari ücret zammı ile birlikte engelli maaşlarında da artış yaşandı. Peki Engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2022? Engelli parası kaç TL arttı? Engelli maaşı alma şartları neler? Engelli parası sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...
ENGELLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU 2022?
Asgari ücrete 50.54 oranında zam yapıldı. Böylelikle 2022 yılında net 4.253 lira oldu. Asgari ücrete gelen zamla birlikte AGİ, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, Genel Sağlık Sigortası primi de yükseldi.
ENGELLİ AYLIĞI 2022'DE NE KADAR VERİLECEK?
2021'de engellilere ödenen aylık 1.035,63 liraydı. 2022'de ise 1.558 lira olacak.
ENGELLİ MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aylık başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılmaktadır. Muhtaçlık değerlendirmesi; hanede yaşayan tüm bireylerin gelir, servet ve harcamaları ile nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak yapılmaktadır.
2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarına yapılan başvurular en geç bir ay içinde sonuçlandırılır.
ENGELLİ MAAŞINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
Engelli aylığı hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden az olduğu ya da aynı tutardan fazla gelir sağlamasının mümkün olmadığı durumlarda bağlanır.
Engel durumuna göre toplam engel oranı % 40 ile % 69 arasında olanlar "engelli",Engel durumuna göre toplam Engel oranı % 70 ve üzeri oranda olanlar ise "başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli" olarak kabul edilir.