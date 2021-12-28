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    • Ekonomi
    • 29.12.2021 09:35
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    • 29.12.2021 09:36
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    Engelli parası kaç TL arttı? Engelli aylığı alma şartları ve sorgulama ekranı! Engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2022?

    2022 yılında zamlı maaşlar tek tek belli oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılı için geçerli olacak asgari ücretin 4253 TL olduğunu açıkladı. Engelli maaşlarına da bir süredir zam bekleniyordu. Engelli maaş zammı da duyuruldu. Peki Engelli maaşı ne kadar oldu 2022? Engelli parası kaç TL arttı? İşte Engelli maaşı alma şartları ve sorgulama ekranı!

    takvim.com.tr
    Engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2022?

    Engelli maaşı ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. 2022 yılında geçerli olacak engelli maaşı belli oldu. Yapılan zamla birlikte engelli bireyler ne kadar aylık alacaklarını araştırmaya başladı. Asgari ücret zammı ile birlikte engelli maaşlarında da artış yaşandı. Peki Engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2022? Engelli parası kaç TL arttı? Engelli maaşı alma şartları neler? Engelli parası sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

    ENGELLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU 2022?

    Asgari ücrete 50.54 oranında zam yapıldı. Böylelikle 2022 yılında net 4.253 lira oldu. Asgari ücrete gelen zamla birlikte AGİ, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, Genel Sağlık Sigortası primi de yükseldi.

    ENGELLİ AYLIĞI 2022'DE NE KADAR VERİLECEK?

    2021'de engellilere ödenen aylık 1.035,63 liraydı. 2022'de ise 1.558 lira olacak.

    ENGELLİ MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Aylık başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılmaktadır. Muhtaçlık değerlendirmesi; hanede yaşayan tüm bireylerin gelir, servet ve harcamaları ile nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak yapılmaktadır.

    2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarına yapılan başvurular en geç bir ay içinde sonuçlandırılır.

    ENGELLİ MAAŞINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

    Engelli aylığı hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden az olduğu ya da aynı tutardan fazla gelir sağlamasının mümkün olmadığı durumlarda bağlanır.

    Engel durumuna göre toplam engel oranı % 40 ile % 69 arasında olanlar "engelli",Engel durumuna göre toplam Engel oranı % 70 ve üzeri oranda olanlar ise "başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli" olarak kabul edilir.

        ENGELLİ MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        En az %40 oranında engelin olması ve bu durumu sağlık kurulu raporu ile belgelemesi gerekmektedir.
        18 yaşını doldurmuş ve 69 yaşına girmemiş olanların başvuruları kabul edilmektedir.
        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvuruları kabul edilmektedir.
        Şahsen başvuru yapamayacak durumda olan engelli bireylerin mahkeme kararı ile onaylanmış vasilerinin başvuru yapması gerekmektedir.
        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın yönlendirdiği, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu alınmalıdır.
        Engelli bireyler kendi tercihlerine göre bir hastaneden rapor alamamaktadır. Gerekli evrakların eksiksiz bir şekilde vakıfa ulaştırılması ve başvuru onayı alınması gerekmektedir.

        ENGELLİ MAAŞI ALMA TAKVİMİ

        Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5 inci günü.

        Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6 ıncı günü.

        Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7 inci günü.

        Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü.

        Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü.

        AGİ NE KADAR OLDU?

        AGİ 2022 yılında bekar biri için 403 TL, evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 483,2 TL, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu biri için AGİ 544.9 TL oldu.

        GEÇEN YILIN AGİ TUTARI NASILDI?

        Bekar 268,31TL
        Evli eşi çalışmayan 321,98 TL
        Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
        Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
        Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL
        Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL
        Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL
        Evli eşi çalışan 268,31 TL
        Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 T
        Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL
        Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL
        Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL
        Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

        BAKAN VEDAT BİLGİN'DEN AGİ AÇIKLAMASI

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücrete yapılan ve AGİ'de yapılacak düzenlemeye ilişkin değerlendirmede bulundu. Bilgin, milyonların merak ettiği "AGİ kalkacak mı?" sorusuna da yanıt verdi.

        "Açık bir şekilde açıklayayım. AGİ aslında bir tip vergi iadesidir. Bir çocukluya, 3 çocukluya bir vergi iadesidir. Biz vergiyi kaldırdığımız için vergi iade etmiyoruz diyelim." açıklamasında bulunan Bilgin, cümlelerini "2825 liralık bir asgari ücret vardı ve bu AGİ ile birlikteydi. 4250 liranın içerisinde de AGi var. Verdiğimiz asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı. Asgari ücretli olmayanlar için AGİ uygulaması devam edecek. Daha yukarda maaş alanlar için pozitif bir destek olarak değerlendirebilir. " sözleriyle sürdürdü.
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        Haberler Ekonomi Engelli parası kaç TL arttı? Engelli aylığı alma şartları ve sorgulama ekranı! Engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2022?
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