Dolar bugün kaç TL? 28 Aralık döviz kuru son durum! Dolar bugün düşer mi artar mı? Euro, sterlin ne kadar oldu?

OMICRON VARYANTI DA DOLARDA DÜŞÜŞE NEDEN OLUYOR

Koronavirüsün Omicron varyantının hastaneye yatmaya yol açma riskinin Delta varyantına göre yüzde 40-45 daha az olduğu haberleri, küresel ekonomik görünüm için iyimserliği artırdı. Dolar bu gelişme ile birlikte önemli para birimleri karşısında değer kaybetmeye başladı. Fed Başkanı Jerome Powell, Omicron varyantına ilişkin net sonuçları bilmediklerini belirtmiş ve buna göre de faiz politikası izleyeceklerinin altını çizmişti. Ancak Omicron'un diğer varyantlara göre daha ılımlı seyretmesi Fed'in adımlarını geç atmasına neden olabilir.

YATIRIMCILAR BANKACILIK SEKTÖRÜNE YÖNELDİ

İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, "Pazartesi akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından TL'yi teşvik eden enstrümanların açıklanması sonrası TL'de sert düşüşler yaşandığını hatırlatırken; "Alınan kararların kısa ve orta vadede Türk Lirasında olumlu etkilerini izlemeye devam edebiliriz ve dövizden mevduata geçiş hızlanabilir" şeklinde değerlendirdi. Uzun vadede bu kararların hazineye ne kadar ek yük getireceğinin izleyeceğini ekleyen Özer, "Her iki enstrümana yönelik detayların kanıksanması sonrası piyasanın ve vatandaşın ilgisinin ne kadar olacağı merak konusu. DolarTL'de 11.40 – 13.60 TL arasında daha dengeli bir kur hareketi izlememiz mümkün" dedi.