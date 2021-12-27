Dolar bugün kaç TL? 28 Aralık döviz kuru son durum! Dolar bugün düşer mi artar mı? Euro, sterlin ne kadar oldu?

İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Özer, Borsa İstanbul ile ilgili yaptığı analizde, "Borsa İstanbul'da ekim sonundan başlayan yükseliş eğiliminin yüzde 50'si geri verildi. Sert satışların izlendiği endekste yükselen yurt dışı swap faizleriyle TL ihtiyacı olan yabancıların Borsada satışa geçmesinde etkili olmuş görünüyor. Aynı zamanda dövize bağlı ve döviz getirisi yazacak olan şirketlerin satışa döndüğünü izliyoruz. Bu da sanayi sektöründeki kayıpları artırırken yatırımcıları bankacılık sektörüne yönlendirdi. Önümüzdeki süreçte Borsa İstanbul'da 1950 endeks seviyesi üzerine yerleşik seyirlerin olması halinde yükseliş potansiyeli artabilir. 1950 seviyesinin üzerinde satışların karşılanmakta zorlanması halinde 1950 – 1730 bant arasındaki seyirler sürebilir" derken, Piyasa yorumunu şöyle sürdürdü: "Gram altın yatırımcıları için ise, TL'deki satışlar moralleri bozmuş görünüyor. Gram altında TL'deki harekete bağlı olarak 660 - 780 TL bant arasında hareket alanı oluşabilir."
YENİ POLİTİKALAR HAYATA GEÇTİKÇE PİYASA DENGEYE GELECEKTİR
ALB Forex Araştırma Müdürü Emre Çayırlı, "Hafta başından bu yana ekonomi yönetimine yönelik alınan yeni kararlar, Türk Lirasında değer artışı yarattı. Türk lirasında yaşanan kuvvetlenmeyle dolar, Euro ve Sterlin paritelerinde yüzde 40'a varan oranda değer kaybı meydana geldi" şeklinde belirtirken; "Dövize endeksi mevduat olarak da tanımlayabileceğim yeni bir finansal ürünün duyurulması Türk Lirasına yönelik talebin hızla yükselmesine ve finansal piyasalarda çalkantı yaşanmasına neden olmuş durumda" dedi.
Vadeli piyasalarda kapanan pozisyonların neden olduğu likidite ihtiyacıyla birlikte Türk Lirasına olan talebin artması, döviz swap oranlarının yükselmesine sebebiyet verdiğini söyleyen Çayırlı, şöyle devam etti: "Artan likidite ihtiyacı gidermek için pay piyasasında yapılan satışlar ise, Borsa İstanbul'da düşüş yaşanmasına neden oldu. Yaşanan çalkantı sonrasında denge arayışına geçen finansal piyasalar, yeni gelişmeleri fiyatlandırmaya devam ederken, yeni politikalar hayata geçtikçe piyasa dengeye gelmeye başlayacaktır. Yerli yatırımcının uygulanan politikaya güven duymasıyla Türk Lirası mevduat tutarlarına artış yaşanması haline bir süredir döviz fiyatlarına devam eden hızlı yükselişin yakın vadeli hareketlerde durulduğunu görebiliriz"