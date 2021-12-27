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    • Ekonomi
    • 28.12.2021 06:42
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    • 28.12.2021 06:42
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    Dolar bugün kaç TL? 28 Aralık döviz kuru son durum! Dolar bugün düşer mi artar mı? Euro, sterlin ne kadar oldu?

    Döviz kurundaki anlık gelişmeler yakından takip ediliyor. Vatandaşlar 28 Aralık Salı Dolar, Euro ve Sterlin'in ne kadar kaç TL olduğunu araştırıyor. Dolar, Euro, Sterlin'de hareketlilik devam ediyor. 28 Aralık döviz kurundaki son durum haberimizde! Peki Dolar bugün kaç TL? Euro, sterlin ne kadar oldu? İşte güncel döviz kuru...

    Dolar bugün kaç TL?

    Aralık ayının son haftasına girdik. Dolardaki sert düşüşün devam edip etmediği merak ediliyor. Dolar alıp satmak isteyen vatandaşlar güncel döviz kurunu araştırıyor. Son günlerde dolar ve altında düşüş yaşanıyor. 18'lere kadar çıkan dolar son olarak 11'lere kadar düşüş gösterdi. Bu büyük düşüş sonrası döviz kuru yakından takip edilmeye başlandı. Sıklıkla Dolar bugün düşer mi artar mı? Dolar bugün kaç TL? Euro, sterlin ne kadar oldu? soruları araştırılıyor. İşte 28 Aralık döviz kuru son durum!

    28 ARALIK SON DAKİKA DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU?

    Dolar alış: 11,6420

    Dolar satış: 11,6458

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 13,1400

    Euro Satış: 13,2223

    POUND (STERLİN) NE KADAR?

    Pound alış: 15,5304

    Pound satış: 15,7288

    BAKAN NEBATİ: KUR İYİ BİR YERLERDE DENGEYE GELECEKTİR

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati önceki gün TL'ye teşvik paketiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Kurda köpüklerin gittiği, gerçek fiyatlamanın oluştuğu bir noktaya doğru gidiyoruz. Kur iyi bir yerlerde dengeye gelecektir. Türkiye tarihi fırsatı değerlendirecek" dedi.

        OMICRON VARYANTI DA DOLARDA DÜŞÜŞE NEDEN OLUYOR

        Koronavirüsün Omicron varyantının hastaneye yatmaya yol açma riskinin Delta varyantına göre yüzde 40-45 daha az olduğu haberleri, küresel ekonomik görünüm için iyimserliği artırdı. Dolar bu gelişme ile birlikte önemli para birimleri karşısında değer kaybetmeye başladı. Fed Başkanı Jerome Powell, Omicron varyantına ilişkin net sonuçları bilmediklerini belirtmiş ve buna göre de faiz politikası izleyeceklerinin altını çizmişti. Ancak Omicron'un diğer varyantlara göre daha ılımlı seyretmesi Fed'in adımlarını geç atmasına neden olabilir.

        YATIRIMCILAR BANKACILIK SEKTÖRÜNE YÖNELDİ

        İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, "Pazartesi akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından TL'yi teşvik eden enstrümanların açıklanması sonrası TL'de sert düşüşler yaşandığını hatırlatırken; "Alınan kararların kısa ve orta vadede Türk Lirasında olumlu etkilerini izlemeye devam edebiliriz ve dövizden mevduata geçiş hızlanabilir" şeklinde değerlendirdi. Uzun vadede bu kararların hazineye ne kadar ek yük getireceğinin izleyeceğini ekleyen Özer, "Her iki enstrümana yönelik detayların kanıksanması sonrası piyasanın ve vatandaşın ilgisinin ne kadar olacağı merak konusu. DolarTL'de 11.40 – 13.60 TL arasında daha dengeli bir kur hareketi izlememiz mümkün" dedi.

        İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Özer, Borsa İstanbul ile ilgili yaptığı analizde, "Borsa İstanbul'da ekim sonundan başlayan yükseliş eğiliminin yüzde 50'si geri verildi. Sert satışların izlendiği endekste yükselen yurt dışı swap faizleriyle TL ihtiyacı olan yabancıların Borsada satışa geçmesinde etkili olmuş görünüyor. Aynı zamanda dövize bağlı ve döviz getirisi yazacak olan şirketlerin satışa döndüğünü izliyoruz. Bu da sanayi sektöründeki kayıpları artırırken yatırımcıları bankacılık sektörüne yönlendirdi. Önümüzdeki süreçte Borsa İstanbul'da 1950 endeks seviyesi üzerine yerleşik seyirlerin olması halinde yükseliş potansiyeli artabilir. 1950 seviyesinin üzerinde satışların karşılanmakta zorlanması halinde 1950 – 1730 bant arasındaki seyirler sürebilir" derken, Piyasa yorumunu şöyle sürdürdü: "Gram altın yatırımcıları için ise, TL'deki satışlar moralleri bozmuş görünüyor. Gram altında TL'deki harekete bağlı olarak 660 - 780 TL bant arasında hareket alanı oluşabilir."

        YENİ POLİTİKALAR HAYATA GEÇTİKÇE PİYASA DENGEYE GELECEKTİR

        ALB Forex Araştırma Müdürü Emre Çayırlı, "Hafta başından bu yana ekonomi yönetimine yönelik alınan yeni kararlar, Türk Lirasında değer artışı yarattı. Türk lirasında yaşanan kuvvetlenmeyle dolar, Euro ve Sterlin paritelerinde yüzde 40'a varan oranda değer kaybı meydana geldi" şeklinde belirtirken; "Dövize endeksi mevduat olarak da tanımlayabileceğim yeni bir finansal ürünün duyurulması Türk Lirasına yönelik talebin hızla yükselmesine ve finansal piyasalarda çalkantı yaşanmasına neden olmuş durumda" dedi.

        Vadeli piyasalarda kapanan pozisyonların neden olduğu likidite ihtiyacıyla birlikte Türk Lirasına olan talebin artması, döviz swap oranlarının yükselmesine sebebiyet verdiğini söyleyen Çayırlı, şöyle devam etti: "Artan likidite ihtiyacı gidermek için pay piyasasında yapılan satışlar ise, Borsa İstanbul'da düşüş yaşanmasına neden oldu. Yaşanan çalkantı sonrasında denge arayışına geçen finansal piyasalar, yeni gelişmeleri fiyatlandırmaya devam ederken, yeni politikalar hayata geçtikçe piyasa dengeye gelmeye başlayacaktır. Yerli yatırımcının uygulanan politikaya güven duymasıyla Türk Lirası mevduat tutarlarına artış yaşanması haline bir süredir döviz fiyatlarına devam eden hızlı yükselişin yakın vadeli hareketlerde durulduğunu görebiliriz"
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        Haberler Ekonomi Dolar bugün kaç TL? 28 Aralık döviz kuru son durum! Dolar bugün düşer mi artar mı? Euro, sterlin ne kadar oldu?
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