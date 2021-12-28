Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK); Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa, Selçuk Geçer, Rüşdü Saraçoğlu ve Mustafa Sönmez'in de aralarında olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. BDDK'dan edinilen bilgiye göre; Bankacılık Kanunu'nun "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da asılsız haber yayılamaz" hükmüne aykırılıktan suç duyurusunda bulunuldu.

PANDEMİ REKORU

Spider-Man (Örümcek Adam) serisinin son filmi 'Eve Dönüş Yok', pandemi döneminde gişe hasılatı 1 milyar doları aşan ilk film oldu. Dünya genelinde yaklaşık 905 milyon dolar hasılat yapan Çin yapımı 'Changjin Gölü'ndeki Savaş' filmini geride bırakan film, 2021'in en çok hasılat yapan filmi unvanını da elde etti. 1 milyar dolardan fazla hasılat yapan son film, 2019'daki Star Wars: The Rise of Skywalker'dı. Salgın döneminde hiçbir film bu rakamlara yaklaşamadı.

KÜTAHYA'YA EĞİTİM KOMPLEKSİ

Yapımı ve yatırımı Güriş Holding tarafından bağış olarak gerçekleştirilen, özel gereksinimli bireylerin topluma kazandırılması amacıyla her türlü eğitimin verileceği, bir eğitim kompleksi olarak tasarlanan, rehabilitasyon ve bakım merkezi olan Yamantürk Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi, gerçekleştirilen imza töreni ile Kütahya Belediyesi'ne devir teslim edildi. Güriş İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Orhan Barut "Güriş olarak özel gereksinimli bireylerin hayata kazandırılması ve gelişimlerinde rol oynayacak Yamantürk Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nin yapımı ve yatırımını gerçekleştirmekten oldukça büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz" dedi. Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık da "Biz bu esere en iyi şekilde sahip çıkacağız ve en güzel şekilde kullanacağız" diye konuştu.

VERGİ İADESİ İÇİN SON 4 GÜN

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımsal destek ödemelerinden kesilen gelir vergisinin iadesi için çiftçilerin 31 Aralık'a kadar başvuruda bulunması gerektiğini söyledi. Talep dilekçelerinin internetten doldurulabileceği gibi, elden veya posta yoluyla vergi dairelerine ya da mal müdürlüklerine de verilebileceğini aktaran Bayraktar, "Vergi iadesi 2016'dan günümüze olan tarımsal destekleri kapsıyor" şeklinde konuştu.

KAPASİTE KULLANIMI 4 YILIN ZİRVESİNDE

Sanayi sektöründe üretim tam gaz devam ediyor. Merkez Bankası tarafından dün açıklanan verilere göre; imalat sanayiinde kapasite kullanım oranı, Aralık ayında Kasım'a göre 0.6 puan artarak yüzde 78.7 seviyesine çıktı. Böylece sanayide kapasite kullanım oranı 2017'nin Aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da 0.8 puan artışla yüzde 78.4'e yükseldi.

BÜYÜK BULUŞMA BUGÜN

Turkuvaz Medya Grubu tarafından ekonomi dergisi InBusiness öncülüğünde başlatılan Küresel Umut Festivali'nin 'Büyük Buluşması' bugün gerçekleştirilecek. Küresel Umut Festivali, 28 Aralık 2020'de yapılan '2030 Yolu' zirvesi ile başladı. Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan proje sürecinde 10 farklı webinar düzenlenip 4.5 milyon izlenme sayısına ulaşıldı. Bugün gerçekleştirilecek olan webinarda UNDP Türkiye Temsilcisi Louisa Vinton, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkanı İbrahim Şenel özel oturumlarıyla yer alacak. Webinar bugün 10.30-15.00 saatleri arasında www. kureselumutfestivali.com ve Inbusiness Dergisi'nin Youtube hesabından izlenebilecek.