Başkan Erdoğan ihracatta ulaşılan büyük rekoru açıklayacak

Üretim ve istihdam ekonomisiyle yoluna devam eden Türkiye, ihracatta rekor üstüne rekor kırıyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı son dakika açıklamasında "Uzun zamandır aşamadığımız bir seviyeyi çok şükür bu yıl aştık. Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanı'mız ihracatta ulaştığımız büyük rekoru açıklayacak." ifadelerini kullandı.









FİYAT İSTİKRARI VE BEKLENEN İNDİRİMLER

Bakan Muş, "Bildiğiniz üzere; özellikle bu dönemde, gıda fiyatlarında yüksek artış gözlemlendi. Evet, kur farklılıklarından kaynaklı bir maliyet artışı olmuştu, ancak son süreçte kurlarda bir gevşeme gerçekleşti. Bunun sonucu olarak da vatandaşlarımızda fiyatların inmesi yönünde haklı bir beklenti oluşmuştur. Bu beklentinin karşılık bulmasını bekliyor, süreci yakından takip ettiğimizi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

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