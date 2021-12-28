Sanayide üretim çarkları hızlı bir şekilde dönüyor! Kapasite kullanımı 4 yılın zirvesinde

Türkiye'yi sıcak para esaretinden kurtaracak olan yeni ekonomi modelinin lokomotifi sanayi sektöründe üretim tam gaz devam ediyor. Merkez Bankası tarafından dün açıklanan verilere göre imalat sanayisinde kapasite kullanım oranı, aralık ayında kasıma göre 0.6 puan artarak yüzde 78.7 seviyesine çıktı.
Böylece sanayide kapasite kullanım oranı 2017'nin aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. İmalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.759 işyeri tarafından aralık ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak elde edilen verilere göre mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da 0.8 puan artışla yüzde 78.4'e yükseldi.
PANDEMİ ÖNCESİ AŞILDI
SABAH'ta yer alan habere göre, Pandemi öncesi 2020'nin şubat ayında yüzde 76 olan kapasite kullanım oranı, salgın nedeniyle yaşanan kapanmaların etkisiyle nisanda yüzde 61.6'ya gerilemişti.