Sanayide üretim çarkları hızlı bir şekilde dönüyor! Kapasite kullanımı 4 yılın zirvesinde

UZMANLARDAN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ÖVGÜ

Geçen yıl son çeyrekte yüzde 75.2 olan ortalama kapasite kullanım oranı, bu yıl ilk çeyrekte yüzde 75.8'e, ikinci çeyrekte yüzde 75.9'a, üçüncü çeyrekte yüzde 77'ye, dördüncü çeyrekte ise 77.8'e yükseldi. Merkez Bankası'nın son çeyrekte gerçekleştirdiği faiz indirimleri ile birlikte reel sektörün kredi kullanımının arttığına dikkat çeken analisler, kapasite kullanımının işaret ettiği yatırım ihtiyacının karşılanması için harekete geçildiği görüşünde. Türkiye ekonomisinin ilk ve üçüncü çeyrekte yüzde 7.4, ikinci çeyrekte ise yüzde 22 büyüdüğüne dikkat çeken analistler, 2021'in tamamında çift haneli büyüme rakamına ulaşılacağını kaydetti.