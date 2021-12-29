Markette fiyatlar kademeli inecek



Yılbaşı dolayısıyla PttAVM olarak "Yılın Son Pazarı, Türkiye'nin Pazarı" adıyla yeni bir kampanya başlattıkları bilgisini veren Çevikoğlu, yılın ilk ışıklarına kadar devam edecek kampanyada en fazla "10 tam altın alana 1 çeyrek altın bizden" ürününe talep olduğunu bildirdi.



İKİNCİ ELDE FİYATLAR YÜZDE 50 DÜŞER

Döviz kurlarındaki düşüşten sonra 15 otomobil markası fiyatları indirdi. Bu hafta fiyatlarını güncelleyen otomobil firması sayısının 22'ye çıkması bekleniyor.