Markette fiyatlar kademeli inecek

Kurdaki gerilemeyle market fiyatlarının da düşmeye başladığına işaret eden Aydoğan, "Fiyatlardaki bu düşüş mevcut ürünlerin sirkülasyonu ile kademeli olarak daha da düşecektir" dedi.
TEDARİKÇİLERLE GÖRÜŞÜYOR
PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu da döviz kurlarında yaşanan düşüşün fiyatlara da yansıması gerektiğini belirterek, bu konuda tedarikçilerle görüşmeler yaptıklarını açıkladı.
Yılbaşı dolayısıyla PttAVM olarak "Yılın Son Pazarı, Türkiye'nin Pazarı" adıyla yeni bir kampanya başlattıkları bilgisini veren Çevikoğlu, yılın ilk ışıklarına kadar devam edecek kampanyada en fazla "10 tam altın alana 1 çeyrek altın bizden" ürününe talep olduğunu bildirdi.
İKİNCİ ELDE FİYATLAR YÜZDE 50 DÜŞER
Döviz kurlarındaki düşüşten sonra 15 otomobil markası fiyatları indirdi. Bu hafta fiyatlarını güncelleyen otomobil firması sayısının 22'ye çıkması bekleniyor.