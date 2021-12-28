Son dakika: AGİ kalktı mı, kimlere verilecek? 2022 hangi çalışana ne kadar AGİ verilecek? Hesaplama nasıl yapılır?

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ BEKAR, EVLİ HERKES İÇİN Mİ KALKTI?

Asgari geçim indirimi çalışanın aylık ücretinden kesilen gelir vergisinden yapılan bir indirim olup bu tutar çalışana ödeniyordu. En yüksek indirim tutarı her yıl ocak ayında aylık asgari ücretten kesilmesi gereken gelir vergisi tutarını aşamıyordu. Asgari ücretten vergi kesintisi kalktığı ve ücretlerin asgari ücrete kadarki kısmı vergiden muaf olduğu için buna bağlı asgari geçim indirimi uygulaması da sona eriyor. AGİ'nin kalkması nedeniyle ücrette bir azalma söz konusu olmayacak.

AYLIK GELİR VERGİSİ İSTİSNASI EN FAZLA NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretliler dışındaki çalışanlara yönelik vergi muafiyeti aylık net asgari ücretin (4253 lira) yüzde 15'i kadar olacak. Gelecek yıl için çalışanlara uygulanacak aylık gelir vergisi istisnası en fazla 638 lirayı bulacak.

EVLİ, ÇOCUKLU, BEKAR ÇALIŞAN AÇISINDAN ÜCRET VERGİSİNDE BİR FARK VAR MI?

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançlardan kesilen verginin tamamı iade ediliyordu. Yeni sistemde asgari ücrete kadar olan kazançların tamamı vergi dışı kalması nedeniyle bu uygulama da sona erdi.