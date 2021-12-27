Vatandaşa fatura desteği! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu







Bu artışların vatandaşa yansıtılmadığını belirten Dönmez, şöyle konuştu:



"Doğalgazda konutlarda 4'te 3'ünü devletimiz karşılıyor diye açıklama yaptık. Başka bir ifadeyle 100 liralık fatura ödüyorsa vatandaşımız, 300 lirasını da devlet karşılamış demektir. Aralık itibariyle baktığımızda bu 1'e 4 oldu. Şu anda yüzde 80'ini karşılar durumdayız. Elektrikte de bu oran yarı yarıya gibi. Bunlar konutlar için. Bu sübvansiyonun bedelinin gazda 80 milyar, elektrikte de 20 milyar lira civarında gerçekleşmesini bekliyoruz." Dönmez, hazırlığı yapılan kademeli tarife ile ilgili de bilgi verdi: "Belli bir tüketime kadar birinci, o tüketimin aşan kısmı ikinci kademe olacak şekilde bir uygulamaya geçeceğiz. Birinci kademede sınır da ortalama 100 metrekarelik bir evin asgari elektrik ihtiyacına göre olacak. O kademeye kadar daha düşük bir birim fiyat olacak. Onu aşan kısımlar varsa bir miktar daha pahalı ödenecek. Doğalgazda merkezi sistem kullanan sitelerde bir binada 10 daire varsa, birinci kademenin sınırı 10 ile çarpılarak bulunacak."