Vatandaşa fatura desteği! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik, akaryakıt ve doğalgazdaki fiyat artışlarının vergi ve diğer desteklerle vatandaşın faturasına yansıtılmadığını söyledi, yeni kademeli fatura ile çok kullanandan çok, az kullanandan az ücret alınacağını belirtti.
Ekonomi gazetecileri ile bir araya gelen Dönmez, "Geçtiğimiz yıl doğalgaz serbest piyasalarda bin metreküp cinsinden 125- 130 dolar civarındaydı. Bu yıl 1200-1300 dolarlara kadar çıktı. Bazı günlerde 1500 dolarları bile buldu" dedi.
Bu artışların vatandaşa yansıtılmadığını belirten Dönmez, şöyle konuştu:
"Doğalgazda konutlarda 4'te 3'ünü devletimiz karşılıyor diye açıklama yaptık. Başka bir ifadeyle 100 liralık fatura ödüyorsa vatandaşımız, 300 lirasını da devlet karşılamış demektir. Aralık itibariyle baktığımızda bu 1'e 4 oldu. Şu anda yüzde 80'ini karşılar durumdayız. Elektrikte de bu oran yarı yarıya gibi. Bunlar konutlar için. Bu sübvansiyonun bedelinin gazda 80 milyar, elektrikte de 20 milyar lira civarında gerçekleşmesini bekliyoruz." Dönmez, hazırlığı yapılan kademeli tarife ile ilgili de bilgi verdi: "Belli bir tüketime kadar birinci, o tüketimin aşan kısmı ikinci kademe olacak şekilde bir uygulamaya geçeceğiz. Birinci kademede sınır da ortalama 100 metrekarelik bir evin asgari elektrik ihtiyacına göre olacak. O kademeye kadar daha düşük bir birim fiyat olacak. Onu aşan kısımlar varsa bir miktar daha pahalı ödenecek. Doğalgazda merkezi sistem kullanan sitelerde bir binada 10 daire varsa, birinci kademenin sınırı 10 ile çarpılarak bulunacak."
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Ekonomi Müdürümüz Faruk Erdem'e açıklamalarda bulundu.
AVRUPA'NIN EN UCUZU OLDU
Akaryakıt ve gazda yapılan desteklerle Türkiye'de vatandaşın en ucuz kullanıma ulaştığını belirten Dönmez, "1 litre benzin Hollanda'da 1.96, İspanya'da 1.48, Almanya'da 1.66, Türkiye'de ise 0.89 euro. Elektriği konut bazında Avrupa'da en pahalı kullanan Birleşik Krallık. 1 kilovatsaat burada 0.4, Almanya'da 0.37, Fransa'da 0.22 euro. Türkiye, 0.06 euro ile Avrupa'da en ucuz elektriği kullanan 2'inci ülke. Doğalgaz İsveç'te 2.47 euro. Türkiye 0.17 euro ile Avrupa'da en ucuz kullanan ülke" dedi.