Tarım kredi Kooperatif Market ve ürün alım faaliyetleriyle tarladaki ürünü tüketiciyle buluşturuyor!

Gıda ürünlerinde yaşanan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve piyasada arz sıkıntısı yaşanılan ürünlerin tedariği amacıyla kurulan Tarım Kredi Kooperatif Market, piyasanın denge unsuru olarak kaliteli ve doğal ürünleri en uygun fiyattan tüketiciye sunuyor.
Kooperatif Market, fiyat indirimleri, ürün alımları ve sözleşmeli üretim faaliyetlerini Takvim Gazetesi'ne değerlendiren Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, ürün alım ve sözleşmeli üretim faaliyetlerini kuraklık ve pandemi koşulları altında aralıksız sürdürdüklerine dikkat çekerek, "Ürün alım çalışmalarıyla üreticiye nefes olan Tarım Kredi, 2021 hedefi olan 3.7 milyar TL'ye yaklaştı" diye konuştu.
Tarım Kredi Kooperatifleri'nin, tarım kooperatifçiliğinde akla gelen ilk kurum olduğunu vurgulayan Poyraz, "Bunun öncelikli sebebi 158 yıllık tecrübemiz, sonra da Anadolu'nun her köşesinde çiftçimiz ile sürekli dirsek temasında olmamızdır. Tarım Kredi olarak, merkez ve 17 bölge birliğimiz, bin 615 kooperatifimiz, 200 hizmet büromuz, her biri kendi sektöründe öncü 19 şirketimiz ve 800 binden fazla ortağımız ile Türkiye'nin en büyük çiftçi kuruluşuyuz" dedi.