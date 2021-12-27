Tarım kredi Kooperatif Market ve ürün alım faaliyetleriyle tarladaki ürünü tüketiciyle buluşturuyor!





413 milyon TL bedelle 208 bin ton yaş meyvesebze başta olmak üzere tüm ürünler dahil toplamda 2 milyar 340 milyon TL bedelle 1 milyon 116 bin ton rekor ürün alımı yaptı" diyen Poyraz, ürün alım faaliyetleri kapsamında Aralık sonu itibariyle; 720 milyon TL bedelle 295 bin ton arpa, 420 milyon TL bedelle 160 bin ton buğday, 385 milyon TL bedelle 130 bin bin ton yaş meyve-sebze, 480 milyon TL bedelle 255 bin ton mısır, 560 milyon TL bedelle 105 bin ton ayçiçeği, 145 milyon TL bedelle 20 bin ton bakliyat olmak üzere tüm ürünler dahil edildiğinde toplamda 3 milyar 210 milyon TL bedelle 1 milyon 100 bin ton ürün alımı gerçekleştirdiklerini kaydetti. Hasat sezonu itibariyle arpa, buğday, ayçiçeği, badem, bakliyat ve çeltik gibi ürünlerde alımlar sona ererken; dane mısır, silajlık mısır, zeytin, susam, çiğ süt, Antep fıstığı ve yaş meyve-sebze gibi ürünlerde alımların halen devam ettiğini vurgulayan Poyraz, sözlerini şöyle sürdürdü: