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    Tarım kredi Kooperatif Market ve ürün alım faaliyetleriyle tarladaki ürünü tüketiciyle buluşturuyor!

    Kooperatif Market’in piyasayı regüle etme görevine dikkat çeken Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, kurdaki gerilemenin ardından girdi fiyatlarının düşmesini beklemeden fiyatlarda yüzde 30’a varan indirim yaptıklarını söyledi.

    Piyasanın denge unsuru kooperatif market

    Gıda ürünlerinde yaşanan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve piyasada arz sıkıntısı yaşanılan ürünlerin tedariği amacıyla kurulan Tarım Kredi Kooperatif Market, piyasanın denge unsuru olarak kaliteli ve doğal ürünleri en uygun fiyattan tüketiciye sunuyor.



    Kooperatif Market, fiyat indirimleri, ürün alımları ve sözleşmeli üretim faaliyetlerini Takvim Gazetesi'ne değerlendiren Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, ürün alım ve sözleşmeli üretim faaliyetlerini kuraklık ve pandemi koşulları altında aralıksız sürdürdüklerine dikkat çekerek, "Ürün alım çalışmalarıyla üreticiye nefes olan Tarım Kredi, 2021 hedefi olan 3.7 milyar TL'ye yaklaştı" diye konuştu.



    Tarım Kredi Kooperatifleri'nin, tarım kooperatifçiliğinde akla gelen ilk kurum olduğunu vurgulayan Poyraz, "Bunun öncelikli sebebi 158 yıllık tecrübemiz, sonra da Anadolu'nun her köşesinde çiftçimiz ile sürekli dirsek temasında olmamızdır. Tarım Kredi olarak, merkez ve 17 bölge birliğimiz, bin 615 kooperatifimiz, 200 hizmet büromuz, her biri kendi sektöründe öncü 19 şirketimiz ve 800 binden fazla ortağımız ile Türkiye'nin en büyük çiftçi kuruluşuyuz" dedi.



        'HEMEN YANSITTIK'
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kur Korumalı TL Mevduat' sistemini açıklamasının ardından döviz kurlarında yaşanan gerilemeyi hızlı şekilde ürün fiyatlarına yansıttıklarını açıklayan Poyraz, "Girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeksizin fiyatları aşağı çektik. Yüzde 30'a varan indirimli fiyatlarla ürün satışı yapmaya başladık" dedi.



        Poyraz, son 3 ayda döviz kurlarında spekülatif bir artış yaşandığını hatırlatarak, "Bu aslında Türkiye gerçeklerinde olmayan suni bir yükselişti. Buna bağlı olarak girdi fiyatlarındaki artışla gıda ürünlerinde de fiyatlar arttı" dedi.



        Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası döviz kurlarında devam eden geri çekilmeye de işaret eden Poyraz, "Kurdaki düşüşün ardından girdi maliyetlerinde de bir indirim olması normaldir. Biz Tarım Kredi Kooperatif Market olarak vatandaşlarımızın yanında yer almak için girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeden indirimleri fiyatlarımıza yansıtmaya başladık. Yüzde 30'a varan indirimlerimiz etiketlerimizde görülebilir" ifadelerini kullandı.



            'ÖNCÜLÜK ETTİK'
            Poyraz, Kooperatif Market'in piyasayı regüle etme görevine dikkat çekerek, "Ürün fiyatları yukarı doğru çıkarken fiyatlarımızı aşağıda tutarak regülasyon görevinde öncülük yaptık. Fiyatlarımızı aşağı indirirken aksiyon alarak ilk hareketi yaptık ve piyasaya öncülük ettik" diye konuştu.



            Üretici firmaların da girdi maliyetleri düştüğü için bunu fiyatlara yansıtması gerektiğini vurgulayan Poyraz, konunun sosyal sorumluluk boyutuna dikkat çekti. Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz, bakliyat grubu, yağ, deterjan ve kozmetik grubu gibi birçok üründe indirim yaptıklarını dile getirerek, diğer ürün gruplarındaki çalışmalarıyla ilgili şu bilgiyi verdi:



            'İNDİRİMLER SÜRECEK'
            "Un fiyatlarımızı yüzde 27 aşağı çektik, ayçiçeği yağında yüzde 11 civarında indirim oldu, tuvalet kağıtlarında yüzde 30'a yakın indirim yaptık. Temel ihtiyaçlarda indirimlerimizi hızlıca yaptık. Bu çalışmamız devam edecek. Biz devam ettikçe inanıyorum ki perakende sektöründe bizi takip edenler de indirim yapmak zorunda kalacak." Tarım Kredi olarak çiftçilerden ürün almaya devam ettiklerini söyleyen Poyraz, piyasayı regüle etmek üzere patates ve soğan gibi ürünleri depoladıklarını da belirtti.



                UYGUN FİYATIN ADRESİ
                Poyraz, Kooperatif Market'i, üretimde devamlılığı sağlarken, tüketicilerin de kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşması açısından bir denge unsuru olarak gördüklerini belirterek, 'Amaç, ihtiyaç duyulan ürünlerin tedarikini sağlamak' dedi.



                Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin gıda ürünlerinde yaşanan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve piyasada arz sıkıntısı yaşanılan ürünlerin tedariği amacıyla kurulduğunu kaydeden Fahrettin Poyraz, "İştiraklerimizden Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren ve çiftçinin ürününü tüketicinin sofrasına ulaştıran Kooperatif Marketlerin vizyonu, kaliteli ve doğal ürünleri uzman market konseptinde vatandaşımıza sunmaktır" dedi.



                Çiftçilerden aldıkları doğal ürünleri, kurumlarına ait tesislerde işleyerek, halka ekonomik, kaliteli ve doğal gıda tüketim imkanı sunduklarına dikkat çeken Poyraz, "Bu tesislerin yanı sıra piyasada düşük kapasitede çalışan sanayi işletmeleri ile de işbirliği yaparak yüksek standartlarda mamul madde haline getiriyoruz. Üretimde devamlılığı sağlarken, tüketicilerin de kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşması açısından bir denge unsuru olarak gördüğümüz Kooperatif Marketlerin amacı, özel sektörle rekabet etmek değil, ihtiyaç duyulan ürünlerin piyasaya tedarikini sağlamaktır" şeklinde konuştu.



                    "Çiftçilerimizin üretime dair ihtiyaç duydukları girdilerin tamamını temin ediyoruz" diyen Poyraz, son dönemde işin tüketim ayağında da sorumluluk aldıklarını belirterek, "Lojistik merkezleri ve Kooperatif Marketler ile ülke genelindeki altyapımızı her geçen gün güçlendiriyoruz" ifadesini kullandı.



                    REKOR ÜRÜN ALIMI
                    Genel Müdür Poyraz, Türkiye genelindeki ürün alımlarının her geçen yıl artarak devam ettiğini kaydetti. "Geçtiğimiz yıl içinde Tarım Krediürün alım faaliyetleri kapsamında;



                    413 milyon TL bedelle 208 bin ton yaş meyvesebze başta olmak üzere tüm ürünler dahil toplamda 2 milyar 340 milyon TL bedelle 1 milyon 116 bin ton rekor ürün alımı yaptı" diyen Poyraz, ürün alım faaliyetleri kapsamında Aralık sonu itibariyle; 720 milyon TL bedelle 295 bin ton arpa, 420 milyon TL bedelle 160 bin ton buğday, 385 milyon TL bedelle 130 bin bin ton yaş meyve-sebze, 480 milyon TL bedelle 255 bin ton mısır, 560 milyon TL bedelle 105 bin ton ayçiçeği, 145 milyon TL bedelle 20 bin ton bakliyat olmak üzere tüm ürünler dahil edildiğinde toplamda 3 milyar 210 milyon TL bedelle 1 milyon 100 bin ton ürün alımı gerçekleştirdiklerini kaydetti. Hasat sezonu itibariyle arpa, buğday, ayçiçeği, badem, bakliyat ve çeltik gibi ürünlerde alımlar sona ererken; dane mısır, silajlık mısır, zeytin, susam, çiğ süt, Antep fıstığı ve yaş meyve-sebze gibi ürünlerde alımların halen devam ettiğini vurgulayan Poyraz, sözlerini şöyle sürdürdü:



                        HEDEF 3.7 MİLYAR TL
                        "Diğer faaliyetlerde olduğu gibi ürün alım faaliyetlerinde de özel sektörle rekabet etmek değil, tam tersine işbirliği halinde olduğumuz sanayicinin arz güvenliğini sağlamak ve dolayısıyla da vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu tüm ürünleri tedarik etmeyi amaçlıyoruz. Ürün alımlarını yıldan yıla artırarak devam eden Tarım Kredi, 2021 yılı için belirlediği 1.5 milyar TL'si sözleşmeli üretim olmak üzere toplam 3.7 milyar liralık ürün alım hedefine de adım adım yaklaşıyor."



                        SÖZLEŞMELİ ÜRETİMİN PAYI ARTTI
                        Çiftçinin hasat dönemi başta olmak üzere her zaman yanında yer aldıklarını dile getiren Poyraz, ürün alımlarındaki sözleşmeli üretim payını ve ürün çeşitliğini daha da artırmayı hedeflediklerini söyledi. Poyraz, 2021 yılı üretim döneminde bölge birlikleri tarafından alımı yapılan tarımsal ürünlerde ağırlıklı olarak sözleşmeli üretim modeli ile üretilen ürünlere öncelik verdiklerini ifade etti.



                        Tarım Kredi Kooperatifleri'nin 2021'de sözleşmeli üretim kapsamında, 700 bin ton ürünü 1.5 milyar TL bedelle üreticilerden almayı hedeflediğini hatırlatan Poyraz, "Sözleşmeli üretim modeliyle Aralık sonu itibariyle 54 ilde 377 kooperatif ile 838 bin dekar alan ve 7 bin 100 üretici ile sözleşmeli üretim yapıldı" şeklinde konuştu.



                            HEDEF 1000 MARKET
                            Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz, Kooperatif Market mağaza sayısının 67 il, 273 ilçede 660'a, lojistik merkezlerinin sayısının ise 13'e ulaştığını ifade ederek, şu bilgileri verdi:



                            "Gayemiz, Kooperatif Market projesini ülkemizin her köşesinde tüketicilerimizle buluşturmak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği bin marketi 2022 yılı ilk çeyreğine kadar hizmete alarak gıda enflasyonu ile mücadeledeki etkinliğimizi artırmak olacak. Ürünlerin çoğunluğu Tarım Kredi'ye ait ürünlerden oluşuyor. Diğer çiftçi kooperatifleri, kamu kuruluşları ve kadın kooperatifleri ürünleri de yer alıyor."

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