Sosyal medyada yeni dönem: 880 bin TL'ye kadar beyanname yok! Hesap açmaları şart

20 BİN KİŞİ GELİR ELDE EDİYOR

Yeni dönemde YouTuber'lar başta olmak üzere sanal ortamda para kazanan herkesten yüzde 15 vergi kesilecek. Kendisi başvurup banka hesabı açmayan istisnadan yararlanamayacak, beyan esasına geçecek. Elde edilen hasılatın tamamının açılan banka hesabına yatırılmadığı veya eksik yatırıldığı tespit edilirse vergi cezası ile karşı karşıya kalınacak. Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre göre geçen yıl yaklaşık 20 bin kişinin bu platformlardan gelir elde ediyor. Sabah'ta yer alan habere göre, 2018-2020 yıllarında yapılan çalışmalarda sadece bir sosyal medya platformu işleticisi üzerinden ortalama 14 bin kişinin yaklaşık 4 milyar lira gelir elde ettiği belirtiliyor.

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