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    • Ekonomi
    • 27.12.2021 07:15
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    • 27.12.2021 07:19
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    Sosyal medyada yeni dönem: 880 bin TL'ye kadar beyanname yok! Hesap açmaları şart

    Sosyal medyadan gelir elde edenler için vergi 1 Ocak’ta başlıyor. Bir sosyal medya platformu üzerinden 14 bin kişinin yaklaşık 4 milyar lira gelir elde ettiği hesaplandı. Buna göre, 2022 yılı için 880 bin lirayı aşmayan kazançlarda yüzde 15 stopaj ödenecek. Bu tutara kadar beyanname verilmesine gerek kalmayacak. Bu tutara kadar getirilen istisna gerçek kişiler için geçerli olacak. Fenomenlerin bu istisnadan yararlanması için Türkiye'de kurulu bankalarda hesap açması gerekiyor.

    Sosyal medyada yeni dönem!

    Dünyanın en büyük video platformu YouTube başta olmak üzere sosyal medya üzerinden gelir elde edenler için 1 Ocak 2022'de yeni dönem başlıyor. Youtuber'ların belli bir gelirin üstünde gelir vergisinden istisna ancak altında yüzde 15 stopaja tabi olmasına yönelik yasanın ardından Gelir İdaresi Başkanlığı da uygulama tebliği yayınladı.

    Buna göre, 2022 yılı için 880 bin lirayı aşmayan kazançlarda yüzde 15 stopaj ödenecek. Bu tutara kadar beyanname verilmesine gerek kalmayacak. Bu tutara kadar getirilen istisna gerçek kişiler için geçerli olacak.

    TÜRKİYE'DE KURULU BANKALARDA HESAP AÇMALARI GEREKİYOR
    Fenomenlerin bu istisnadan yararlanması için Türkiye'de kurulu bankalarda hesap açması gerekiyor. Yurt dışı bir bankada açılan hesap istisna kapsamında olmayacak. Fenomenlerin ikametgâhının bulunduğu yerdeki vergi dairesine başvurarak istisna kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin olarak istisna belgesi alması gerekiyor.



        İSTİSNA BELGESİ
        Ticari kazanç yönünden bir mükellefiyet yoksa istisna belgeleri alınabilecek. İstisna belgelerinin bankaya ibraz tarihinden itibaren bir ay için banka hesabına ilişkin bilgilerin vergi dairesine bildirilmesi gerekiyor. Örneğin, ticari kazancı bulunmayan Mustafa Bey, Şubat 2022'de vergi dairesine başvurdu ve istisna belgesi talep etti.

        Vergi dairesi bu kişiyle ilgili mükellefiyet tesis ettikten sonra istisna belgesi verecek. Bu belge faaliyetiyle ilgili hasılatın tahsil edileceği banka hesaplarının açılışında kullanılacak. Youtuber ve uygulama geliştiricilerin kira, faiz gibi başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da iratlarının bulunması, yüzde 15 stopaj kesintisine tabi olmalarına engel teşkil etmeyecek. İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespiti halinde, eksik tahakkuk eden vergi gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecek. İstisnadan yararlanmak için dördüncü gelir diliminde yer alan tutarın aşılmaması gerekiyor.


        880 BİN TL İSTİSNA
        İstisna uygulamasında söz konusu tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarın aşılıp aşılmadığı, takvim yılı sonu itibarıyla her bir yıl için ayrı ayrı değerlendirilecek. Gelecek yıl için belirlenen tutar 880 bin lira olup, hesaba yatırılan tüm ödemelerden kesintiyi bankalar yapacak, muhtasar beyanname ile beyan edip ödenecek.

            20 BİN KİŞİ GELİR ELDE EDİYOR
            Yeni dönemde YouTuber'lar başta olmak üzere sanal ortamda para kazanan herkesten yüzde 15 vergi kesilecek. Kendisi başvurup banka hesabı açmayan istisnadan yararlanamayacak, beyan esasına geçecek. Elde edilen hasılatın tamamının açılan banka hesabına yatırılmadığı veya eksik yatırıldığı tespit edilirse vergi cezası ile karşı karşıya kalınacak. Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre göre geçen yıl yaklaşık 20 bin kişinin bu platformlardan gelir elde ediyor. Sabah'ta yer alan habere göre, 2018-2020 yıllarında yapılan çalışmalarda sadece bir sosyal medya platformu işleticisi üzerinden ortalama 14 bin kişinin yaklaşık 4 milyar lira gelir elde ettiği belirtiliyor.

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            Haberler Ekonomi Sosyal medyada yeni dönem: 880 bin TL'ye kadar beyanname yok! Hesap açmaları şart
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