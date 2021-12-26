27 Aralık Pazartesi dolar fiyatları ne kadar? 1 Dolar kaç TL oldu? Dolar, Euro, Sterlin bugün kaç liradan işlem görüyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun şekilde yapılıyor. Piyasaların ilk gününde özellikle yatırım yapmak isteyen ve ne zaman hareket etmesi gerektiğine karar veremeyen vatandaşlar bugün Dolar'ın kaç TL'den alıcı bulduğunu öğrenmek istiyor. Dolar'ın yanı sıra Euro, Sterlin fiyatlarının da düşmeye devam edip etmediği merak edilenler arasında yer alıyor. İşte son durum…
27 ARALIK PAZARTESİ GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 10,8240
Dolar satış: 11,0270
EURO NE KADAR?
Euro alış: 12,3385
Euro Satış: 12,5453