Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 27.12.2021 06:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.12.2021 06:59
    ABONE OL

    27 Aralık Pazartesi dolar fiyatları ne kadar? 1 Dolar kaç TL oldu? Dolar, Euro, Sterlin bugün kaç liradan işlem görüyor?

    Ekonomi gündeminde en merak edilen bilgiler arasında döviz piyasası yer alıyor ve 27 Aralık Pazartesi dolar fiyatları ne kadar? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Tüm illerden vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren bozdurmak ya da almak amacıyla piyasaların haftanın ilk gününde nasıl şekillendiğini merak eder oldu. Son günlerde düşüşe geçen Dolar yeniden artışa geçti mi yoksa düşüyor mu? 1 Dolar kaç TL oldu? Dolar, Euro, Sterlin bugün kaç liradan işlem görüyor? İşte piyasalardaki güncel durum…

    takvim.com.tr
    27 Aralık Pazartesi dolar fiyatları ne kadar?

    27 Aralık Pazartesi dolar fiyatları ne kadar? 1 Dolar kaç TL oldu? Dolar, Euro, Sterlin bugün kaç liradan işlem görüyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun şekilde yapılıyor. Piyasaların ilk gününde özellikle yatırım yapmak isteyen ve ne zaman hareket etmesi gerektiğine karar veremeyen vatandaşlar bugün Dolar'ın kaç TL'den alıcı bulduğunu öğrenmek istiyor. Dolar'ın yanı sıra Euro, Sterlin fiyatlarının da düşmeye devam edip etmediği merak edilenler arasında yer alıyor. İşte son durum…

    27 ARALIK PAZARTESİ GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 10,8240

    Dolar satış: 11,0270

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 12,3385

    Euro Satış: 12,5453

        POUND (STERLİN) NE KADAR?

        Pound alış: 14,6985

        Pound satış: 14,7722

        CUMA GÜNÜ BORSA 1.891,28 PUAN İLE KAPANDI

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 85,99 puan artarak 1.891,28 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksi, güne 15,37 puan ve yüzde 0,85 kazanımla 1.820,67 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.808,93, en yüksek 1.891,28 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,76 artışla 1.891,28 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,58, sanayi endeksi yüzde 5,61, hizmetler endeksi yüzde 3,59 ve teknoloji endeksi yüzde 6,13 değer kazandı.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 102,22 puan ve yüzde 5,15 yükselişle 2.086,78 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 87'si prim yaptı, 8'i geriledi. Şişecam, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası ve SASA Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

        Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,58 artışla 683 bin 150 liradan tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 11,7195 lira, satışta 11,7665 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 11,4428 lira, satışta 11,4886 lira olarak belirlemişti.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,51'den, bileşik getirisi de yüzde 22,67'den gerçekleşti.

        Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1320, sterlin/dolar paritesi 1,3404, dolar/yen paritesi de 114,38 düzeyinde seyrediyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        5 büyükşehirde en ekonomik su Bursa’da
        Haberler Ekonomi 27 Aralık Pazartesi dolar fiyatları ne kadar? 1 Dolar kaç TL oldu? Dolar, Euro, Sterlin bugün kaç liradan işlem görüyor?
            SON DAKİKA