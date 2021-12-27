Sakarya 3.Tarım, Hayvancılık Makinaları Teknolojileri Fuarı'nda Başkan Ekrem yüceden çiftçileri sevindiren açıklama

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya 3. Tarım, Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı'na katıldı.Konuşmaların ardından ise heyet stantları gezerek çiftçilik ve tarımcılık adına üretim yapan firma yetkililerinden bilgiler aldı.
Büyükşehir Belediyesinin tarım konusunda hayata geçirdiği projelerle Sakarya'nın tarımdaki hedeflerine her geçen gün daha çok yaklaştığını ifade eden Başkan Yüce, "Sakarya coğrafi ve kültürel avantajları gereği pek çok etkin özelliğe sahip bir şehir. Ahi kültürüne dayalı geleneksel üretim anlayışımızı muhafaza etmeli, modern teknolojiyle harmanlamalıyız. Böylece birim alandan elde ettiğimiz verimi artırabilir, yıl boyu üretimi sağlayabilir, katma değeri yüksek ürünler üreterek elde ettiğimiz geliri maksimumu çıkarabiliriz" dedi.
Hayvancılığın gelişmesi için de önemli adımlar attıklarını ifade eden Başkan Yüce, şöyle konuştu: Aynı çalışma prensibini hayvancılık için de gerçekleştiriyoruz. Irk çeşitliliğinin sağlanması, ırk ıslahı, üretimin organizasyonu gibi ve elde edilen ürünlerin çeşitlendirilmesi gibi çalışmalar yapıyoruz. Tüm bu çalışmalarımız sonucunda: Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi, Sakarya Botanik Vadisi, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Projesi, Sulama ve Drenaj çalışmaları gibi daha birçok projelerle tarımda çiftçilerimize önderlik edecek tüm yenilikçi projeleri uygulamaya koyduk."