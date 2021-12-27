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    Sakarya 3.Tarım, Hayvancılık Makinaları Teknolojileri Fuarı'nda Başkan Ekrem yüceden çiftçileri sevindiren açıklama

    Sakarya 3.Tarım, Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı’na katılan Başkan Ekrem Yüce, “Hayvancılık ve tarım çalışmalarında önemli bir potansiyele sahibiz. Bunu en iyi şekilde değerlendirerek ülkemizin en önemli merkezlerden biri haline getireceğiz. El ele bunu başarırsak biz kazanacağız, Sakarya kazanacak, ülkemiz kazanacak” dedi...

    Çiftçilerimiz için yeni projeler

    Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya 3. Tarım, Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı'na katıldı.Konuşmaların ardından ise heyet stantları gezerek çiftçilik ve tarımcılık adına üretim yapan firma yetkililerinden bilgiler aldı.



    Büyükşehir Belediyesinin tarım konusunda hayata geçirdiği projelerle Sakarya'nın tarımdaki hedeflerine her geçen gün daha çok yaklaştığını ifade eden Başkan Yüce, "Sakarya coğrafi ve kültürel avantajları gereği pek çok etkin özelliğe sahip bir şehir. Ahi kültürüne dayalı geleneksel üretim anlayışımızı muhafaza etmeli, modern teknolojiyle harmanlamalıyız. Böylece birim alandan elde ettiğimiz verimi artırabilir, yıl boyu üretimi sağlayabilir, katma değeri yüksek ürünler üreterek elde ettiğimiz geliri maksimumu çıkarabiliriz" dedi.



    Hayvancılığın gelişmesi için de önemli adımlar attıklarını ifade eden Başkan Yüce, şöyle konuştu: Aynı çalışma prensibini hayvancılık için de gerçekleştiriyoruz. Irk çeşitliliğinin sağlanması, ırk ıslahı, üretimin organizasyonu gibi ve elde edilen ürünlerin çeşitlendirilmesi gibi çalışmalar yapıyoruz. Tüm bu çalışmalarımız sonucunda: Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi, Sakarya Botanik Vadisi, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Projesi, Sulama ve Drenaj çalışmaları gibi daha birçok projelerle tarımda çiftçilerimize önderlik edecek tüm yenilikçi projeleri uygulamaya koyduk."



        Fuarın açılış törenine ise Başkan Yüce'nin yanı sıra Vali Çetin Oktay Kaldırım, MHP Grup Başkan Vekili Levent Bülbül, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, CHP İl Başkanı Ecevit Keleş, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



        EXPO İÇİN EN UYGUN ŞEHİR
        Sakarya EXPO 2029 için Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliğine (AIPH) 'Kültür Bahçeleri' temasıyla yapılan başvurunun ardından AIPH Başkanı Oosterom ve beraberindeki heyet Sakarya'ya geldi. Toplantıda konuşan Başkan Yüce, "Biz Sakarya olarak A1 kategorisinde bir EXPO'yu organize ederek sadece şehrimizin değil, ülkemizin de uluslararası camiada temsil edileceği bir organizasyona talip oluyoruz" dedi.



        ŞİFAEVİ MUCİZELERİ
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınma alanında yürüttüğü faaliyetlerle başarılı projeler hayata geçiriyor. Melen Botanik Vadisi ve şehrin muhtelif yerlerinde doğanın kalbinde üretim yapan FİDAN A.Ş ve SERA A.Ş yüzlerce çeşit aromatik bitki ve ürünleri elde ediyor. Su buharı distilasyonu yönetimiyle uçucu yağlar ve bitki özü suları üretiliyor ve soğuk press yöntemiyle tohumların sıkımları gerçekleştiriliyor. Tüm bu uygulamaların sonunda ürünler Şifaevi reyonlarında uygun fiyata halkla buluşuyor. Satılan ürünler arasında bitki çayları, sabit yağlar, uçucu yağlar, doğal mumlar, doğal sabunlar ve hidrosoller yer alıyor. Bu ürünlerin birçok hastalığa karşı tercih ediliyor.

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        Haberler Ekonomi Sakarya 3.Tarım, Hayvancılık Makinaları Teknolojileri Fuarı'nda Başkan Ekrem yüceden çiftçileri sevindiren açıklama
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