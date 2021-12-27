Sakarya 3.Tarım, Hayvancılık Makinaları Teknolojileri Fuarı'nda Başkan Ekrem yüceden çiftçileri sevindiren açıklama





Hayvancılığın gelişmesi için de önemli adımlar attıklarını ifade eden Başkan Yüce, şöyle konuştu: Aynı çalışma prensibini hayvancılık için de gerçekleştiriyoruz. Irk çeşitliliğinin sağlanması, ırk ıslahı, üretimin organizasyonu gibi ve elde edilen ürünlerin çeşitlendirilmesi gibi çalışmalar yapıyoruz. Tüm bu çalışmalarımız sonucunda: Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi, Sakarya Botanik Vadisi, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Projesi, Sulama ve Drenaj çalışmaları gibi daha birçok projelerle tarımda çiftçilerimize önderlik edecek tüm yenilikçi projeleri uygulamaya koyduk."