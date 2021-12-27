Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Ucuz emeklilikte son hafta! Doğum, yurt dışı ve askerlik borçlanması...

Çalışanlar borçlanarak emekliliklerini erkene çekebiliyor. Asgari ücrette yeni tarifeyle birlikte 1 Ocak 2022 itibarıyla doğum, yurtdışı ve askerlik borçlanmasının maliyeti de artıyor.
Sigorta başlangıcını, prim gün sayısını öne çekerek erken emekli olacakların maliyet artışından etkilenmemesi için bir haftalık süresi bulunuyor. Bu yıl bir çocuk için 720 günü borçlanan 11 bin lira, 18 ay askerliği borçlanan da 8 bin 200 lira daha az para ödeyecek. Sigortalıların çalışmadıkları döneme ilişkin sosyal güvenlik primlerini, hizmet sürelerini sonradan borçlanabilir.
Hizmet borçlanmasıyla emeklilikte ödenmesi gereken prim gün sayıları öne çekilerek erken emekli olunabilir. Çalışan kadınlar doğum, erkekler askerlik, doktora öğrenimi, tıpta uzmanlık, avukatlık stajını yapanların staj süreleri, kısmi süreli çalışılan aylara ait eksik süreler borçlanılabiliyor. Borçlanma için ödenecek en düşük tutar asgari ücretin yüzde 32'si, en yüksek tutar da yüzde 32'sinin 7.5 katı kadar olup çalışanlar belirdikleri tutar üzerinden borçlanabilir.