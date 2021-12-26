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    • Ekonomi
    • 27.12.2021 06:37
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    • 27.12.2021 06:38
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    27 Aralık altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları kaç TL’den işlem görüyor? 22 ayar bilezik...

    Haftanın ilk gününde sabah saatlerinden itibaren 27 Aralık altın fiyatları ne kadar? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Piyasalarda yaşanan dalgalanmaların vatandaşları meraklandırıyor ve son günlerde altın fiyatlarındaki düşüşün devam edip etmediği merak ediliyor. Yatırım ya da takı amaçlı satın alacak ya da bozdurup kar elde etmek isteyenler Cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları kaç TL’den işlem görüyor? Sorgulamasını sıklıkla yapar oldu. Peki 22 ayar altın bilezik ne kadardan alıcı buluyor? İşte piyasalardaki son gelişmeler…

    takvim.com.tr
    27 Aralık altın fiyatları ne kadar?

    27 Aralık altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları kaç TL'den işlem görüyor? 22 ayar bilezik kaç liradan alıcı buluyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılır oldu. Düşüş yaşanan altında yeniden yükseliş başladı mı yoksa daha da mı düştü? Birikimlerini altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar ve yatırımın yanı sıra takı takmak amaçlı ya da bozdurmak için piyasalardaki son gelişmeleri merak edenler için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik.

    27 ARALIK PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 635,48 TL

    SATIŞ: 635,62 TL

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.020,00 TL

    SATIŞ: 1.114,00 TL

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.040,00 TL

    SATIŞ: 2.232,00 TL

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 4.455,00 TL

    SATIŞ: 4.522,00 TL

        22 AYAR BİLEZİK

        ALIŞ: 574,43 TL

        SATIŞ: 634,50 TL

        ALTIN (ONS)

        ALIŞ: 1.810,02

        SATIŞ: 1.810,42

        14 AYAR ALTIN

        ALIŞ: 344,67

        SATIŞ: 445,94

        18 AYAR ALTIN BİLEZİK

        ALIŞ: 490,64

        SATIŞ: 491,66

        Altının onsu 1.805,12 dolar

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda Cuma saat 18.30 itibarıyla 1.805,12 dolardan işlem görüyor.

        Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 7,60 kayıpla 666 bin liradan tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 11,4428 lira, satışta 11,4886 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 12,4448 lira, satışta 12,4947 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1321, sterlin/dolar paritesi 1,3419, dolar/yen paritesi de 114,39 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,15 düşüşle 75,38 dolardan işlem görüyor.
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        Haberler Ekonomi 27 Aralık altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları kaç TL’den işlem görüyor? 22 ayar bilezik...
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