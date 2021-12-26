27 Aralık altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları kaç TL'den işlem görüyor? 22 ayar bilezik kaç liradan alıcı buluyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılır oldu. Düşüş yaşanan altında yeniden yükseliş başladı mı yoksa daha da mı düştü? Birikimlerini altın alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar ve yatırımın yanı sıra takı takmak amaçlı ya da bozdurmak için piyasalardaki son gelişmeleri merak edenler için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik.

27 ARALIK PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 635,48 TL

SATIŞ: 635,62 TL