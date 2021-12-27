Kripto para yasası Meclis'te! Uzman isimler çarşamba günü bir araya gelecek

"Çok hızlı gelişen bir platform, yasal mevzuatın olması gerekiyor. İspanya'da, Belçika'da olduğunu söylediler. O ülkelerin mevzuatları da incelenecek. En azından oradaki mevzuatlarla ilgili yapılan eleştiriler nelerdir, onlar değerlendirilecek. İlk adım atanların, yaptıkları mevzuatı değerlendirirken ne gibi aksaklıklarla karşılaştıklarını görüp biz, onların görmüş oldukları engelleri aşmış olarak çıkaracağız diye düşünüyorum. Aslında böyle mevzuatlarda, bir kanun ortaya çıkarmak yerine, ikincil mevzuata bırakıp günün ihtiyaçlarına göre sürekli değişimi ortaya çıkarabilecek bir düzenleme yapmak doğrusudur. Çünkü internet, bilişim dünyasındaki gelişme ışık hızıyla oluyor. Genel anlamda bir düzenleme yapıp, bu düzenlemeyi ikincil mevzuatlarla çok daha esnek bir hale getirebilecek, ilgili kurum veya kuruluşun değişime göre hızlı hareket etmesini sağlayabilecek yasa ortaya çıkarmanın daha doğru olduğu kanaatindeyim."