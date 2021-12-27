Kripto para yasası Meclis'te! Uzman isimler çarşamba günü bir araya gelecek

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AA muhabirinin, kripto para yasa taslağına ilişkin sorularını yanıtladı.
Sosyal medyada dün "Kripto yasa taslağını konuşuyoruz" başlıklı bir sohbete katıldığını anlatan Elitaş, onları dinleme imkanı bulduğunu söyledi.
KRİPTO PARA İÇİN ÇARŞAMBA 13.30'DA TOPLANTI
Yasa tekliflerine, toplumun tüm paydaşlarının fikirlerini aldıktan sonra son halini verdiklerine işaret eden Elitaş, "Platformda akşam bine yakın dinleyici, katılımcı vardı. 'Sizleri teker teker dinleme imkanımız mevcut değil, içinizden bu konuyu en iyi bilenler gelsin.' dedik. Onlar gelecekler. 5 kişi seçmişler. Çarşamba günü saat 13.30'da parlamentoda toplanacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız aradı, 'Bu konuyu bilen genel müdürümüzü gönderelim.' dedi. Bir de bu konuyla ilgili akademisyen arkadaşlarımız var. Onlar da gelecekler. Toplam 8 kişilik bir heyet, bu konuyla ilgili görüşmeler yapacağız." bilgisini verdi.