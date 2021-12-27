Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı ne kadar, başvuru şartları nelerdir?

BAKAN AÇIKLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada, bakanlığın 21 Nisan 2021 itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak ayrıldığını anımsattı.

Bu tarihten sonraki 8 aylık sürecin, Kovid-19 salgınının yoğun yaşandığı bir döneme denk geldiğini hatırlatan Yanık, "Türkiye, pandemi sürecini çok iyi yönetti. Hem ücretsiz sağlık desteğinin sağlanması hem ekonomik anlamda çalışan ve işveren kesimin desteklenmesiyle çok önemli bir dönem geçirildi." dedi.

Yanık, sosyal hizmetler bakımından, temelde engelli, yaşlı, kadın ve çocuk başlıklarında ihtiyaçların karşılanmasına yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.