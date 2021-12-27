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    • Ekonomi
    • 27.12.2021 09:38
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    • 27.12.2021 09:53
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    Dolardan zarar eden ailenin hikayesi! Kredi çekip 20 Aralık günü 17.86'dan aldılar

    Doların ani bir şekilde yükselmesi nedeniyle birçok kişi dolara para yatırdı. Hatta bazıları kredi çekip dolara yatırdı ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık Pazartesi günü açıkladığı önlem paketiyle dolar çakılırken sokak dedikodusuyla dolar alanlar ise zarar etti. İşte o ailelerden birinin hikayesi...

    Kredi çekip 17.86’dan dolar alan aile

    Bankadan 25 bin lira kredi çekeren 17.86'dan dolar alan aile doların çakılmasıyla yaklaşık yüzde 40'lık bir zarara uğradı. Hürriyet gazetesi yazarı Sefer Levent, şu sözlerle anlattı:

    ARKADAŞLARI KAZANDI DİYE EŞİNE RAĞMEN DOLAR ALMAK İÇİN KREDİ ÇEKTİ
    Antalya'da yaşayan Ayşegül T. 18 Aralık Cumartesi akşamı eşi Faruk T. ile sıkı sıkıya bir tartışmaya tutuştu.

    Ayşegül Hanım ısrarla bütün arkadaşlarının son günlerdeki kur yükselişini nasıl değerlendirdiğini anlatıyordu. Birçoğu bırakın elindeki TL'yi acil banka kredisi kullanmış oradan gelen parayı da dövize yatırmıştı. Kimi dolar 11 TL iken almıştı, kimi 13 kimi 14-15 TL iken... Hepsi kardaydı. Fatma şu kadar Gülgün bu kadar, anlattı, durdu Ayşegül Hanım. Bir bankaya 25 bin TL'lik kredi için başvurmuş, kredisi onaylanmıştı. Pazartesi ilk iş bu krediyi kullanıp dolar alacağını söyledi Faruk Bey'e. Faruk T. önce eşine direndi. Riskli olacağını kurların çok kısa sürede çok yükseldiğini anlattı ama nafile. Ayşegül T.'nin ısrarı karşısında pes etti.

    25 BİN LİRA İLE 17.86'DAN 1400 DOLAR ALDILAR
    20 Aralık Pazartesi günü 25 bin TL hesaplarındaydı. 3 aylık yüzde 1.95 faizle kredi kullanmışlardı. 3 ay sonunda bankaya 26 bin 300 TL ödeyeceklerdi. 25 bin lira ile de 17.86 TL'den toplam 1400 dolar aldılar. Dolar bir ara 18 TL'nin üzerine çıkmıştı. Ayşegül Hanım eşine döndü, "Gördün mü, şimdiden kazandık" dedi.

    TL'YE DESTEK PAKETİ
    Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı TL'ye destek programı ve kur korumalı mevduat hesabı döviz fiyatlarında ani bir düşüşe neden oldu. Dolar 10-11 TL'ye, euro ise 11-12 TL'ye geri döndü.

        Destek kararları her boyutuyla çok tartışıldı, tartışılacak. Ben işin bu boyutunu bırakıp Ayşegül Hanım'a geri dönmek istiyorum.

        25 BİN LİRASI 14 BİN LİRAYA İNDİ
        Ayşegül Hanım 25 bin liraya 1400 dolar almıştı. Şu anda 1400 dolar 10.99'TL'lik kur nedeniyle 15 bin 386 TL ediyor. Yani nereden baksanız Ayşegül Hanım kurdan 9 bin 614 TL zarara uğramış durumda. Üstüne bir de aldığı kredi için 3 ay sonunda ödeyeceği bin 300 TL'lik faizi eklersek, etti mi zarar 10 bin 914 TL? Kabaca 25 bin lira indi 14 bin liraya...Kayıp yüzde 44.

        8 LİRADAN ALANLAR YÜZDE 40 KARDA
        3 ay sonunda kur ne olur, yükselirse zarar telafi olur mu, Aşegül Hanım tekrar kara geçer mi, tabii ki bilemeyiz. 8 liradan dolar alanların son düşüşe rağmen yüzde 40 karda olduğu da bir gerçek.

            FİNANSAL OKURYAZARLIK
            Ama, tüm bunları kısır döviz tartışmalarına bir de ben dalayım diye yazmadım. Tüm derdim FİNANSAL OKURYAZARLIK!

            DOLAR 12-18 TL ARASINDA ÇOK HACİMSİZ YÜKSELDİ
            Bakın kur 18 TL'ye yaklaştığında iyi teknik analizciler ısrarla 12 TL ile 18 TL arasında dolar kurunun çok hacimsiz yükseldiğini, ani bir düşüşte hızla 12 TL'ye çekilebileceğini söyledi, durdu.

            İŞE SÜRÜ PSİKOLOJİSİ İLE DAHİL OLANLAR ZARAR EDİYOR
            Küçük yatırımcı, tasarruf sahibi adına ne derseniz deyin... Ne zaman işin içine sürü psikolojisi ile dahil olsa hep zarar ediyor. Ne olur artık anlayın. Profesyonel kuruluşlara danışın.

                Sosyal medyada ahkam kesen bazı sözde uzmanlara, TV dedikoducularına kanmayın. Zararınızı onlar karşılamayacak!



                Not: Antalya'da bizzat dinlediğim olay gerçektir. İsimleri değiştirerek kullandım.
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                Haberler Ekonomi Dolardan zarar eden ailenin hikayesi! Kredi çekip 20 Aralık günü 17.86'dan aldılar
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