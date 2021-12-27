25 BİN LİRA İLE 17.86'DAN 1400 DOLAR ALDILAR

20 Aralık Pazartesi günü 25 bin TL hesaplarındaydı. 3 aylık yüzde 1.95 faizle kredi kullanmışlardı. 3 ay sonunda bankaya 26 bin 300 TL ödeyeceklerdi. 25 bin lira ile de 17.86 TL'den toplam 1400 dolar aldılar. Dolar bir ara 18 TL'nin üzerine çıkmıştı. Ayşegül Hanım eşine döndü, "Gördün mü, şimdiden kazandık" dedi.

TL'YE DESTEK PAKETİ

Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı TL'ye destek programı ve kur korumalı mevduat hesabı döviz fiyatlarında ani bir düşüşe neden oldu. Dolar 10-11 TL'ye, euro ise 11-12 TL'ye geri döndü.