Bankadan 25 bin lira kredi çekeren 17.86'dan dolar alan aile doların çakılmasıyla yaklaşık yüzde 40'lık bir zarara uğradı. Hürriyet gazetesi yazarı Sefer Levent, şu sözlerle anlattı:
ARKADAŞLARI KAZANDI DİYE EŞİNE RAĞMEN DOLAR ALMAK İÇİN KREDİ ÇEKTİ
Antalya'da yaşayan Ayşegül T. 18 Aralık Cumartesi akşamı eşi Faruk T. ile sıkı sıkıya bir tartışmaya tutuştu.
Ayşegül Hanım ısrarla bütün arkadaşlarının son günlerdeki kur yükselişini nasıl değerlendirdiğini anlatıyordu. Birçoğu bırakın elindeki TL'yi acil banka kredisi kullanmış oradan gelen parayı da dövize yatırmıştı. Kimi dolar 11 TL iken almıştı, kimi 13 kimi 14-15 TL iken... Hepsi kardaydı. Fatma şu kadar Gülgün bu kadar, anlattı, durdu Ayşegül Hanım. Bir bankaya 25 bin TL'lik kredi için başvurmuş, kredisi onaylanmıştı. Pazartesi ilk iş bu krediyi kullanıp dolar alacağını söyledi Faruk Bey'e. Faruk T. önce eşine direndi. Riskli olacağını kurların çok kısa sürede çok yükseldiğini anlattı ama nafile. Ayşegül T.'nin ısrarı karşısında pes etti.
25 BİN LİRA İLE 17.86'DAN 1400 DOLAR ALDILAR
20 Aralık Pazartesi günü 25 bin TL hesaplarındaydı. 3 aylık yüzde 1.95 faizle kredi kullanmışlardı. 3 ay sonunda bankaya 26 bin 300 TL ödeyeceklerdi. 25 bin lira ile de 17.86 TL'den toplam 1400 dolar aldılar. Dolar bir ara 18 TL'nin üzerine çıkmıştı. Ayşegül Hanım eşine döndü, "Gördün mü, şimdiden kazandık" dedi.
TL'YE DESTEK PAKETİ
Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı TL'ye destek programı ve kur korumalı mevduat hesabı döviz fiyatlarında ani bir düşüşe neden oldu. Dolar 10-11 TL'ye, euro ise 11-12 TL'ye geri döndü.