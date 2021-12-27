30 gün içerisinde başvuran alıyor! Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Zam geldi! 3.972 TL'ye yükseldi

Tüm milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! Bu anlamada zam yapıldı ve ödeme miktarı arttırıldı. Başvuru yapanlardan gerekli şartları taşıyanlar alıyor. İŞKUR'a müracaat edilmesi gerekiyor. Ödeme miktarı ve süresi, çalışanın maaşı ve çalışma süresi ile doğru orantılı olarak artıyor. Bir iş yerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara belirli şartlarla halk arasında "İşsizlik Maaşı" olarak bilinen İşsizlik Ödeneği veriliyor.
HÂLEN ÖDENMEKTE OLAN İŞSİZLİK ÖDENEĞİ
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır. İşsizlik ödeneği nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilememektedir.
2021 YILINDA ÖDENEN AYLIK İŞSİZLİK ÖDENEKLERİ
Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçemeyeceği için yukarıda örnek olarak 10.000 TL maaşla çalışan işçiye 4000 TL yerine ödeneğin tavanı olan 2.840,28 TL işsizlik ödeneği verilecektir.
YILBAŞINDAN SONRA ÖDENECEK AYLIK İŞSİZLİK ÖDENEKLERİ
Görüldüğü üzere 2022 yılında yüksek maaş ile çalışan işsizlik maaşı aylık 4 bin TL'ye yaklaşmıştır.