Son dakika: THY'den flaş George Clooney açıklaması!

Konuşulan astronomik ücretler zaten dünyadaki bu tür yapılan anlaşmalara aykırı. Biz Türk Hava Yolları olarak dünyada birçok önemli reklam yıldızı veya önemli yüzle anlaşmaları olan, uluslararası reklamlar konusunda ödüller almış bir şirketiz. Bizim gibi şirketler sektör rayiçleri üzerinde bir anlaşma yapmayız. George Clooney ismiyle resmi olarak hiç ilgilenmedik hiçbir böyle teklifimiz olmadı" diye konuştu.