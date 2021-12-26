Son dakika: THY'den flaş George Clooney açıklaması!

Sözcü Gazetesi'nin medya servisini üstlendiği yalan Türk Hava Yolları'ndan gelen açıklama ile çürüdü. Hollywood yıldızı George Clooney'in İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda, reddettiğini söylediği reklam filminin Türk Hava Yolları'na ait olduğu iddia edildi. Sözcü Gazetesi'nin medya servisini üstlendiği yalan, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı tarafından net bir dille yalanlandı.
SÖZCÜ'DEN YALAN HABER
Hollywood yıldızı George Clooney, aralık ayının başlarında İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda, 'ülkenin rejimi ve insan haklarına bakışı yüzünden' 35 milyon dolarlık bir anlaşmayı reddettiğini açıklamıştı.
Günler sonra Clooney'in reddettiği reklam filminin THY olduğu iddia edildi. İddialar üzerine bir açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Kendisine gerçekten şahsi olarak hayranlık duyarım ama hiçbir şekilde reklamımızda oynatalım diye girişimimiz yok olmadı" dedi.