Akaryakıt alana müjde! Bir defaya mahsus 50 TL hediye! Kampanyanın son tarihine dikkat! Ziraat Bankası detayları açıkladı ve vatandaşlar merakla araştırır oldu. Araç sahipleri akaryakıt alırken verilen kampanyaları da yakından takip diyor ve Ziraat Bankası'nın 50 TL bankkant lira hediye etmesi oldukça merak uyandırdı. Detayların sıklıkla araştırılmaya başlandığı Ziraat Bankası'nın 50 TL kazandıran akarkayıt kampanyasına ilişkin bilgileri derledik.
AKARYAKIT ALANA ZİRAAT BANKASI'NDAN 50 TL HEDİYE!
Bankkart ile anlaşmalı akaryakıt istasyonlarında Bankkart POS'undan farklı günlerde ve tek seferde yapılacak 150 TL ve üzeri dördüncü akaryakıt ya da otogaz harcamalarınıza 50 TL Bankkart Lira!
KAMPANYAYA KATILMA KOŞULLARI:
Kampanyaya 1 Aralık 2021 - 15 Ocak 2022 tarihleri arasında geçerli olup, Bankkart Mobil'den katılım sağlanabilir.
Kampanya müşteri bazlı olup, bir müşteri kampanyaya bir kez katılabilir ve toplamda en fazla 50 TL Bankkart Lira kazanabilir.
Bir müşteri kampanya dönemi boyunca toplamda en fazla 50 TL Bankkart Lira kazanma şansına sahip olacaktır. Aynı gün içerisinde yapılacak 150 TL ve üzeri harcamalardan sadece bir tanesi kampanyaya dahil edilecektir.
Bankkart, Bankkart Genç, Bankkart Başak, Bankkart Business sahibi müşteriler hem kredi kartı hem de banka kartı özelliği ile kampanyadan faydalanabilir. Bankkart Ücretsiz kartlar kampanyaya dahil değildir.