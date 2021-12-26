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    • Ekonomi
    • 26.12.2021 12:31
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    • 26.12.2021 12:36
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    Akaryakıt alana müjde! Bir defaya mahsus 50 TL hediye! Kampanyanın son tarihine dikkat! Ziraat Bankası detayları açıkladı

    Ülkemizdeki milyonlarca araç sahibi sıklıkla akaryakıt alıyor ve bu durumda hangi kampanyalardan yararlanabildiklerini merak ediyor. Ziraat Bankası’dan kampanya açıklaması geldi ve akaryakıt alana bir defaya mahsus 50 TL bankkart lira hediye ediyor. Kampanyaya son katılma tarihine dikkat etmek gerekiyor. Ziraat Bankası akaryakıt kampanyasının detaylarını inceleyerek yapacağınız alışverişlerde bu hususlara dikkat ederek 50 TL bankkart hediyenizi alabilirsiniz. Peki hediye liralar hangi tarihte yüklenecek? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Akaryakıt alana müjde!

    Akaryakıt alana müjde! Bir defaya mahsus 50 TL hediye! Kampanyanın son tarihine dikkat! Ziraat Bankası detayları açıkladı ve vatandaşlar merakla araştırır oldu. Araç sahipleri akaryakıt alırken verilen kampanyaları da yakından takip diyor ve Ziraat Bankası'nın 50 TL bankkant lira hediye etmesi oldukça merak uyandırdı. Detayların sıklıkla araştırılmaya başlandığı Ziraat Bankası'nın 50 TL kazandıran akarkayıt kampanyasına ilişkin bilgileri derledik.

    AKARYAKIT ALANA ZİRAAT BANKASI'NDAN 50 TL HEDİYE!

    Bankkart ile anlaşmalı akaryakıt istasyonlarında Bankkart POS'undan farklı günlerde ve tek seferde yapılacak 150 TL ve üzeri dördüncü akaryakıt ya da otogaz harcamalarınıza 50 TL Bankkart Lira!

    KAMPANYAYA KATILMA KOŞULLARI:

    Kampanyaya 1 Aralık 2021 - 15 Ocak 2022 tarihleri arasında geçerli olup, Bankkart Mobil'den katılım sağlanabilir.
    Kampanya müşteri bazlı olup, bir müşteri kampanyaya bir kez katılabilir ve toplamda en fazla 50 TL Bankkart Lira kazanabilir.
    Bir müşteri kampanya dönemi boyunca toplamda en fazla 50 TL Bankkart Lira kazanma şansına sahip olacaktır. Aynı gün içerisinde yapılacak 150 TL ve üzeri harcamalardan sadece bir tanesi kampanyaya dahil edilecektir.
    Bankkart, Bankkart Genç, Bankkart Başak, Bankkart Business sahibi müşteriler hem kredi kartı hem de banka kartı özelliği ile kampanyadan faydalanabilir. Bankkart Ücretsiz kartlar kampanyaya dahil değildir.

        Kampanyaya asıl kart sahipleri katılabilir. Ek kartlar ve sanal kartlar ile yapılan harcamalar asıl kart sahibi müşterinin harcamalarına dahil edilecektir.
        Kazanılan Bankkart Lira'lar 29 Ocak 2022 tarihinde yüklenecektir.
        Bankkart Lira kullanılarak yapılan işlemler, iptal/iade işlemleri ve Bankkart ücretsiz ile yapılan işlemler kampanyaya dahil değildir.
        Kampanya döneminde yapılan işlemlerin iade/iptal edilmesi durumunda verilen Bankkart Lira geri alınacaktır. Bankkart Kumbara'da yeterli Bankkart Lira bulunmaması halinde kalan tutar hesaba veya kredi kartına borç olarak yansıtılacaktır.
        T.C. Ziraat Bankası A.Ş. kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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        Haberler Ekonomi Akaryakıt alana müjde! Bir defaya mahsus 50 TL hediye! Kampanyanın son tarihine dikkat! Ziraat Bankası detayları açıkladı
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