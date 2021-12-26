Köprü ücretlerine indirim sinyali (Ekonomi haberleri)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yılbaşında yenilenecek olan köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin olarak, "Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden bir kısmını da vatandaştan almak şekilde sübvanse edebiliriz. Değerlendirme aşamasındayız. Önümüzdeki hafta netleşir. Zaten güncel döviz fiyatlarının sonucunda ortaya çıkıyor" dedi.

STOPAJ KARARI RESMİ GAZETEDE

Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında sıfır stopaj uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, kur korumalı Türk lirası vadeli hesaplar ile döviz hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplardan elde edilen gelirlerde stopaj sıfırlandı.

KRİPTOYA 8 MİLYON LİRA CEZA

BN Teknoloji şirketine (Binance) Mali Suçları Araştırma Kurulunca en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası kesildi. Söz konusu karar, bu alanda kesilen "ilk cezai müeyyide" oldu. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 1 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili yönetmelikle MASAK yükümlüleri arasına eklenmişti. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz gibi yükümlülükleri bulunuyor.

BU HAFTA DÖVİZ KAYBETTİRDİ

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 9,27 kayıpla 1.891,28 puandan tamamladı. Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 28,78 azalışla 4 bin 481 liraya geriledi. Dolar yüzde 29 değer kaybederek 11,6980 lira, euro ise yüzde 29,89 azalışla 13,0370 liraya geriledi.

FATİH GEMİSİ SONDAJA BAŞLADI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih sondaj gemimiz Türkali-7'de sondaja başladı" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Adım adım hedefe. Fatih sondaj gemimiz Türkali- 7'de sondaja başladı. Her yeni sondaj, bizi 2023'te Anadolu'yu Karadeniz gazıyla ısıtma hedefine daha da yaklaştırıyor" ifadelerine yer verdi.

ANTALYA 9 MİLYON BARAJINI GEÇTİ

Dünyanın dört bir yanından turist çeken Antalya, salgın sürecinde "güvenli ve sağlıklı" turizmin adresi oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığının önderliğinde, turizm paydaşlarının iş birliğinde hayata geçirilen Güvenli Turizm Sertifika Programı ile seyahat endüstrisinin durduğu noktada turizm hareketini başlatan kent, geçen yılı 3 milyon 410 bin 44 turist sayısıyla kapattı. 2021'e de salgının gölgesinde giren Antalya, temmuz ayından itibaren başlayan hareketlilikle henüz 2021 yılı dolmadan 9 milyon 2 bin 217 turist sayısını yakalamış oldu.