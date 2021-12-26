Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram, yarım, tam, cumhuriyet altını kaç TL oldu? 26 Aralık Pazar altın fiyatlarında son durum

Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarındaki sert düşüş vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Hal böyle olunca altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeler gündemde yer almaya başladı. Gram, çeyrek, yarım ve tam altında düşüşün devam edip etmediği merak ediliyor. Peki 26 Aralık Pazar çeyrek gram, yarım, tam, cumhuriyet altını kaç TL oldu? 22 Ayar bilezik ne kadar? İşte son dakika canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 637,83
SATIŞ: 638,33
ÖNCEKİ KAPANIŞ 656,63
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.002,00
SATIŞ: 1.110,00
ÖNCEKİ KAPANIŞ 1.115,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.004,00
SATIŞ: 2.221,00
ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.233,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 4.013,00
SATIŞ: 4.430,00