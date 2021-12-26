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    • Ekonomi
    • 26.12.2021 09:27
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    • 26.12.2021 09:29
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    Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram, yarım, tam, cumhuriyet altını kaç TL oldu? 26 Aralık Pazar altın fiyatlarında son durum

    26 Aralık 2021 Pazar sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarındaki son durum araştırılıyor. Dalgalanmalar devam ederken vatandaşlardan altın almak ya da satmak isteyenler ne zaman hareket etmesi gerektiğini merak ediyor. Son olarak çeyrek altının bugün alış fiyatı 1.002,00 TL olarak dikkat çekti. Satış fiyatı da 1.110,00 TL olarak kaydedildi. Öte yandan önceki kapanışı ise 1.115,00 TL olarak yapmıştı. Peki Gram, yarım, tam, cumhuriyet altını kaç TL oldu? 22 Ayar bilezik ne kadar? İşte 26 Aralık Pazar altın fiyatlarında son durum...

    takvim.com.tr
    Çeyrek altın bugün ne kadar?

    Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarındaki sert düşüş vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Hal böyle olunca altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeler gündemde yer almaya başladı. Gram, çeyrek, yarım ve tam altında düşüşün devam edip etmediği merak ediliyor. Peki 26 Aralık Pazar çeyrek gram, yarım, tam, cumhuriyet altını kaç TL oldu? 22 Ayar bilezik ne kadar? İşte son dakika canlı altın fiyatları...

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 637,83

    SATIŞ: 638,33

    ÖNCEKİ KAPANIŞ 656,63

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.002,00

    SATIŞ: 1.110,00

    ÖNCEKİ KAPANIŞ 1.115,00

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.004,00

    SATIŞ: 2.221,00

    ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.233,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 4.013,00

    SATIŞ: 4.430,00

        22 AYAR BİLEZİK

        ALIŞ: 560,00

        SATIŞ: 595,68

        ALTIN (ONS)

        ALIŞ: 1.804,94

        SATIŞ: 1.806,35

        14 AYAR ALTIN

        ALIŞ: 343,44

        SATIŞ: 409,44

        18 AYAR ALTIN BİLEZİK

        ALIŞ: 465,62

        SATIŞ: 465,98

        İSLAM MEMİŞTEN ALTIN YORUMU!

        Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kurun psikolojik sınır olan 11 lira direncini kırması ile 9,65'li seviyelerine inebileceğini ifade etti.

        İslam Memiş "Hükûmetin uygulamaya aldığı yeni yöntem, dünyada pek eşi benzeri görülmeyen bir yöntem. Döviz krizine bu kadar hızlı ve mantıklı bir müdahale herkesi şaşkınlığa itti. Bundan sonra döviz kendisini salacaktır. Vatandaşlarda hâlâ bir 'bekle-gör' mantığı var, ancak bu, dövizin bu seviyelerde kalması ile değişecektir.

        Piyasada psikolojik direncin 11 lira olduğunu tahmin ediyoruz. Süreç böyle devam eder ve 10 lira bandına kırılırsa, dövizin 9,65 seviyesini test edeceğini tahmin ediyoruz. Vatandaşların döviz mevduatlarındaki çözülmenin yanında, ihracat tarafından da piyasaya döviz girişi oluyor. İhracatçılarımız rekor kırıyor. Yılbaşından sonra da yabancı girişleri göreceğiz. Kısacası dolar bolluğu olacak. Bu da dövizin 9'lu seviyelerine inmesi için ortam hazırlayacak" değerlendirmesini yaptı.
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        Haberler Ekonomi Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram, yarım, tam, cumhuriyet altını kaç TL oldu? 26 Aralık Pazar altın fiyatlarında son durum
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