Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram, yarım, tam, cumhuriyet altını kaç TL oldu? 26 Aralık Pazar altın fiyatlarında son durum

İSLAM MEMİŞTEN ALTIN YORUMU!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kurun psikolojik sınır olan 11 lira direncini kırması ile 9,65'li seviyelerine inebileceğini ifade etti.

İslam Memiş "Hükûmetin uygulamaya aldığı yeni yöntem, dünyada pek eşi benzeri görülmeyen bir yöntem. Döviz krizine bu kadar hızlı ve mantıklı bir müdahale herkesi şaşkınlığa itti. Bundan sonra döviz kendisini salacaktır. Vatandaşlarda hâlâ bir 'bekle-gör' mantığı var, ancak bu, dövizin bu seviyelerde kalması ile değişecektir.

Piyasada psikolojik direncin 11 lira olduğunu tahmin ediyoruz. Süreç böyle devam eder ve 10 lira bandına kırılırsa, dövizin 9,65 seviyesini test edeceğini tahmin ediyoruz. Vatandaşların döviz mevduatlarındaki çözülmenin yanında, ihracat tarafından da piyasaya döviz girişi oluyor. İhracatçılarımız rekor kırıyor. Yılbaşından sonra da yabancı girişleri göreceğiz. Kısacası dolar bolluğu olacak. Bu da dövizin 9'lu seviyelerine inmesi için ortam hazırlayacak" değerlendirmesini yaptı.