Erken emeklilik isteyenler bu hafta son! Askerlik borçlanmasında 8216, doğum borçlanmasında 10955 TL

NE KADAR OLACAK?

Brüt asgari ücretin 5 bin 4 liraya çıkmasıyla 1 aylık borçlanma tutarı en az bin 601, 2 yıllık doğum borçlanması 38 bin 430, 18 aylık askerlik borçlanması da 28 bin 823 liraya yükselecek. Doğum borçlanmasında 10 bin 955, askerlik borçlanmasında 8 bin 216 lira fark oluşacak.