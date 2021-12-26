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    Erken emeklilik isteyenler bu hafta son! Askerlik borçlanmasında 8216, doğum borçlanmasında 10955 TL

    Erken emeklilik için borçlanma planlayanlar dikkat! Yeni yılda tutarlar artacak. Askerlik borçlanmasında 8 bin 216, doğum borçlanmasında 10 bin 955 lira fark oluşacak. Daha az ödemeyle borçlanmak için son tarih 31 Aralık...

    Hesaplı borçlanmada son hafta

    Emekliliğini erkene çekmek için borçlanma yapmayı düşünenlerin daha az ödeme için önlerinde sayılı günleri kaldı.

    Asgari ücrete yapılacak yeni yıl zammıyla borçlanmada taban ve tavan tutarlar artacak.

    Tek çocuk için doğum borçlanması10 bin 955, askerlik borçlanması ise 8 bin 216 lira artacak.

        Bu para elini çabuk tutanın cebinde kalacak.

        Mevcut asgari ücrete göre 1 aylık borçlanma için en az bin 144 lira 80 kuruş ödeniyor. Tavandan ödemelerde ise tutar 7.5 katına çıkıyor.

        Bu ay 1 çocuk için 2 yıllık (24 ay) doğum borçlanması yapılırsa, en az 27 bin 475 lira ödeniyor.

            Yine bu yıl bitmeden askerlik borçlanması yapanlar 540 günlük (18 ay) borçlanma için en az 20 bin 606 lira veriyor.

            NE KADAR OLACAK?
            Brüt asgari ücretin 5 bin 4 liraya çıkmasıyla 1 aylık borçlanma tutarı en az bin 601, 2 yıllık doğum borçlanması 38 bin 430, 18 aylık askerlik borçlanması da 28 bin 823 liraya yükselecek. Doğum borçlanmasında 10 bin 955, askerlik borçlanmasında 8 bin 216 lira fark oluşacak.
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            Haberler Ekonomi Erken emeklilik isteyenler bu hafta son! Askerlik borçlanmasında 8216, doğum borçlanmasında 10955 TL
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