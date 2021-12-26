Erken emeklilik isteyenler bu hafta son! Askerlik borçlanmasında 8216, doğum borçlanmasında 10955 TL

- Ekonomi
- 26.12.2021 Gazete
Bu para elini çabuk tutanın cebinde kalacak.
Mevcut asgari ücrete göre 1 aylık borçlanma için en az bin 144 lira 80 kuruş ödeniyor. Tavandan ödemelerde ise tutar 7.5 katına çıkıyor.
Bu ay 1 çocuk için 2 yıllık (24 ay) doğum borçlanması yapılırsa, en az 27 bin 475 lira ödeniyor.
Yine bu yıl bitmeden askerlik borçlanması yapanlar 540 günlük (18 ay) borçlanma için en az 20 bin 606 lira veriyor.
NE KADAR OLACAK?
Brüt asgari ücretin 5 bin 4 liraya çıkmasıyla 1 aylık borçlanma tutarı en az bin 601, 2 yıllık doğum borçlanması 38 bin 430, 18 aylık askerlik borçlanması da 28 bin 823 liraya yükselecek. Doğum borçlanmasında 10 bin 955, askerlik borçlanmasında 8 bin 216 lira fark oluşacak.