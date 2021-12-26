2022 engelli aylığı kaç TL olarak hesaplara yatacak? Engelli maaşı 2022 ne kadar? Engelli maaşı başvuru şartları neler?

Gündemde yüzbinlerce kişi Engelli maaşı 2022 ne kadar? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Yılsonunun yaklaşmasıyla birlikte maaş zamları ile ilgili araştırmalar da hız kazandı ve asgari ücretin yükselmesiyle birlikte engelli aylığına ne kadar zam yapıldığı, yapılacağı merak konusu oldu. Peki 2022 engelli aylığı kaç TL olarak hesaplara yatacak? İlk kez başvuracak olanlar ise Engelli maaşı başvuru şartları neler? Engelli aylığı için başvurular nereden ve nasıl yapılır? Sorgulamalarına cevap arıyor. İşte detaylar…
ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU 2022?
Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşları asgari ücret zammıyla birlikte arttı. Engelli maaşı 2022 yılında 1552 lira oldu.
ENGELLİ MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
En az %40 oranında engelin olması ve bu durumu sağlık kurulu raporu ile belgelemesi gerekmektedir.
18 yaşını doldurmuş ve 69 yaşına girmemiş olanların başvuruları kabul edilmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvuruları kabul edilmektedir.
Şahsen başvuru yapamayacak durumda olan engelli bireylerin mahkeme kararı ile onaylanmış vasilerinin başvuru yapması gerekmektedir.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın yönlendirdiği, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu alınmalıdır. Engelli bireyler kendi tercihlerine göre bir hastaneden rapor alamamaktadır.
Gerekli evrakların eksiksiz bir şekilde vakıfa ulaştırılması ve başvuru onayı alınması gerekmektedir.