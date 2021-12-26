2022 Ocak memur zammı belli oldu mu, hesaplara kaç TL yatacak? 2022 memur zammı ne kadar? İşte kritik tarih…

Ekonomi gündeminde yoğun bir şekilde araştırılan sorular arasında 2022 memur zammı ne kadar? Yer alıyor. 2022 asgari ücretin belli olmasının ardından gözler diğer maaşlara çevrildi ve milyonlarca memur, memur emeklisi maaşlarının ne kadar artacağını merak etmeye başladı. Peki 2022 Ocak memur zammı belli oldu mu, hesaplara kaç TL yatacak? Her altı ayda bir enflasyon oranları doğrultusunda Ocak ve Temmuz ayında zam alan memur ve emeklileri nefeslerini tuttu ve 2022 Ocak zammı araştırmalarını hızlandırdı. İşte ayrıntılar…