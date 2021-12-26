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    • Ekonomi
    • 27.12.2021 08:36
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    • 27.12.2021 08:36
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    2022 Ocak memur zammı belli oldu mu, hesaplara kaç TL yatacak? 2022 memur zammı ne kadar? İşte kritik tarih…

    2022 memur zammı ne kadar? 2022 Ocak memur zammı belli oldu mu, hesaplara kaç TL yatacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı memur ve memur emeklileri için yapılacak 2022 Ocak zammına çevrildi. Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından bu konu daha da meraklandırdı, peki son gelişmeler neler? Zam oranı belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    2022 Ocak memur zammı belli oldu mu, hesaplara kaç TL yatacak?

    Ekonomi gündeminde yoğun bir şekilde araştırılan sorular arasında 2022 memur zammı ne kadar? Yer alıyor. 2022 asgari ücretin belli olmasının ardından gözler diğer maaşlara çevrildi ve milyonlarca memur, memur emeklisi maaşlarının ne kadar artacağını merak etmeye başladı. Peki 2022 Ocak memur zammı belli oldu mu, hesaplara kaç TL yatacak? Her altı ayda bir enflasyon oranları doğrultusunda Ocak ve Temmuz ayında zam alan memur ve emeklileri nefeslerini tuttu ve 2022 Ocak zammı araştırmalarını hızlandırdı. İşte ayrıntılar…

    2022 MEMUR ZAMMI NE KADAR?

    Memur zammı henüz belli olmadı. Memur zammı 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verilerinin ardından netleşecek. Memurlar fiyat artışı sebebiyle ek zam talebinde bulunmuştu. Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zammın ise 15 Ocak'a kadar yetiştirilmesi bekleniyor.

    Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarından öne çıkanlar:

    "Bir müjde de memurlarımıza vermek istiyorum. Asgari ücretin gelir ve damga vermesinden muaf olması konusunu memurlarımızı da bu kapsama dahil ediyoruz. Memurların maaşlarından alınan gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını belirterek, Memurlarımızın da fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ı kabulü sona erdi. Görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü.

    Memur emeklileri de toplu sözleşme ile zam aldıkları için yukardaki formüller onları da ilgilendiriyor.

    Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

        1-Memur-Sen Genel Yönetim Kurulumuzla birlikte Sn. Cumhurbaşkanımıza ziyaret gerçekleştirdik. Kamu görevlilerinin gelir vergisi yükünün kaldırılması/hafifletilmesi yönündeki teklifimizin hayata geçirilmesinden dolayı memnuniyetimizi ifade ettik. Ek zam beklentimizi aktardık.

        2-Gelir Vergisine ilişkin uygulanacak istisna olumlu olmakla birlikte, sosyal adaletin gelir dağılımında sağlanması noktasında bazı sorunlar/sıkıntılar içerdiğini; düzenlemeyle, kısmi artışlarla az kazanana az, çok kazanana çok ilave gelir yansıtılacağını ifade ettik.

        3-Gelir vergisinde yapılan düzenleme ile ortaya çıkan eşitsizliğin giderilmesi başta olmak üzere kamu görevlilerinin alım gücünü artıracak, adil gelir dağılımını sağlayacak ek zam/ilave ödemenin biran önce gerçekleştirilmesi noktasında hassasiyetlerimizi dile getirdik.

        4-Toplu Sözleşme hükmümüz gereği 3600 Ek Gösterge/Ek Göstergeler ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunda atılacak adımlara ilişkin sürecin hızlandırılması noktasında beklentilerimizi paylaştık. Ek zam dahil tekliflerimiz için Çalışma Bakanı ile bir araya geleceğiz.
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        Haberler Ekonomi 2022 Ocak memur zammı belli oldu mu, hesaplara kaç TL yatacak? 2022 memur zammı ne kadar? İşte kritik tarih…
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