25 maddede ekonomide Türkiye Modeli! İşte yeni ekonomi politikasının yol haritası

KÜRESEL DEĞER ZİNCİRİNDE ÜST SIRAYA

Bu adımlarla amaçlanan temel hedeflere uluşmak için öncelikli olarak makroekonomik istikrarı sağlanacak. Yüksek katma değerli yatırımları teşvik ederek üretim ihracat ve istihdam artırılacak. Bu yolla cari açık sorununu kalıcı olarak çözmek, orta gelir tuzağını aşmak ve küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkmak da hedefleniyor.

TÜRKİYE'YE ÖZGÜ BİR MODEL

Program hazırlanırken; Türkiye'nin demokratik geleneği, serbest piyasa ekonomisi tecrübesi, dinamik ekonomisi ve güçlü iş dünyası gibi kendine özgü özellikleri dikkate alındı. Programın başarısı için öne çıkarılan anahtar kelime ise "Makroekonomik İstikrar" olarak dikkat çekiyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre üretime dayalı ihracat öncelikli modelin orta ve uzun vadede başarı sağlayabilmesi için öncelikle makroekonomik istikrar korunacak. Programın bu ayağı için beş adımdan oluşan bir eylem planı öngörülüyor.