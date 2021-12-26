25 maddede ekonomide Türkiye Modeli! İşte yeni ekonomi politikasının yol haritası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını önceki gün detaylarını anlattığı Türkiye Ekonomi Modeli; üretime dayalı ve ihracat öncelikli bir temele dayanıyor.
Türkiye'nin önüne çıkan tarihi fırsatı değerlendirmek için küresel çapta üretimle tedarik merkezi olma potansiyelini öne çıkarılıyor. Bunun için Türkiye'nin lojistik alt yapısı, üretim kapasitesi, ihracat ve doğrudan yabancı yatırım çekme kabiliyetinden yararlanılacak.
KÜRESEL DEĞER ZİNCİRİNDE ÜST SIRAYA
Bu adımlarla amaçlanan temel hedeflere uluşmak için öncelikli olarak makroekonomik istikrarı sağlanacak. Yüksek katma değerli yatırımları teşvik ederek üretim ihracat ve istihdam artırılacak. Bu yolla cari açık sorununu kalıcı olarak çözmek, orta gelir tuzağını aşmak ve küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkmak da hedefleniyor.
TÜRKİYE'YE ÖZGÜ BİR MODEL
Program hazırlanırken; Türkiye'nin demokratik geleneği, serbest piyasa ekonomisi tecrübesi, dinamik ekonomisi ve güçlü iş dünyası gibi kendine özgü özellikleri dikkate alındı. Programın başarısı için öne çıkarılan anahtar kelime ise "Makroekonomik İstikrar" olarak dikkat çekiyor.
Yeni Şafak'ın haberine göre üretime dayalı ihracat öncelikli modelin orta ve uzun vadede başarı sağlayabilmesi için öncelikle makroekonomik istikrar korunacak. Programın bu ayağı için beş adımdan oluşan bir eylem planı öngörülüyor.
BEŞ ADIM HIZLICA ATILDI
1- Şirketlerin, yatırım fon ve ortaklıklarından elde edilen kar payları kurumlar vergisinden istisna kılındı.
2- Temettü ödemeleri üzerindeki stopaj yüzde 15'ten yüzde 10'e indirildi.
3- İhracatçı ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisi bir puan indirildi.
4- Devlet iç borçlanma senedinde stopaj oranı eurobondlarda olduğu gibi yüzde 10'dan yüzde 0'a düşürülerek tamamen kaldırıldı.
5- Bireysel Emeklilik Sistemi(BES)'ndeki devlet katkısı yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarıldı.
TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ ADIMLARI
1- Mega endüstri bölgeleri kurulacak
2- Elektrikli araç endüstrisi teşvik edilecek.
3- Sözleşmeli tarım uygulamalarına ilişkin münhasır kanun çıkarılacak.
4- Gıda bankacılığı teşvik edilecek.
5- Mesleği eğitim merkezleri güçlendirilecek.
6- Sektörel beceri haritaları çıkarılacak.