Tek seferlik olarak veriliyor! Devletten ihtiyaç sahiplerine yardım: Kira, gıda, elektrik faturası, doğalgaz, yakacak yardımı!

Ekonomik dalgalanma ve enflasyon rakamlarında yaşanan yükseliş sebebi ile kişilerin geçim derdi her geride bıraktığımız gün artarken devletin sosyal yardımları daha da artmış durumda. Devlet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü üzerinden başvuruları alırken aynı vakitte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile belediyelerin sosyal yardımları da sürüyor. Devletin yakacak yardımları arasında en çok müracaat alanların başında hanelere dağıtılan kömür yardımları olarak öne çıkıyor. İşte kira, gıda, elektrik faturası, doğalgaz, yakacak yardımı detayları
GIDA YARDIMI
Sosyal yardımlaşma vakıflarının en çok sağladığı yardımlardan biri, gıdayardımı. Çoğunlukla kuru bakliyat, pirinç, makarna ve sıvı yağ gibi uzun vakit kullanılabilecek besinlar barındıran gıda yardımları, tek seferliğe mahsus ya da derli toplu olarak gerçekleştirilebiliyor. Yaptığınız müracaatta gereksinim duyduğunuz yardımlar arasında gıda yardımı da varsa, yapılacak değerlendirmenin sonrasında makul gördüğünüz takdirde siz de tek seferlik ya da derli toplu şekilde verdiği yardımlardan faydalanabilirsiniz.
KÖMÜR, YAKACAK VE DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU BAŞLADI!
Devletin yakacak yardımları arasında en çok müracaat alanların başında hanelere dağıtılan kömür yardımları olarak öne çıkıyor. Kış ayları evvel Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü doğrultusundan tespit edilen sevkiyat programına göre teslimatlar gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra belediyeler ve sosyal yardımlaşma vakıfları üzerinden gereksinim sahibi olduğunu kanıtlayan vatandaşlara ise doğalgaz yardımı yapılıyor.
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz