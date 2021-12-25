Memur ve emekli maaşlarına büyük zam! Milimetrik hesap yapıldı! Memur, SGK, Bağkur, işçi, esnaf, emekli maaşı ve dul yetim aylıklarına çifte jest!

EK ÖDEMELER DE ARTIYOR

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak. Zamla eş güdümlü ek ödeme de artacak. Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı değişik yatıyor. Derece ve kademe (1/1-1/4-4/1-3/3-5/4-6/4-2/4) değiştikçe alacakları maaş da değişiklik gösteriyor.

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EK FARKLA ZAM ALINACAK

Toplu sözleşmeye göre memurlar Ocak ayında maaşlarını ek farkla eş güdümlü zamlı alacak. Maaş hesaplamalarında aile ve çocuk yardım ödeneği dâhil edilirken, çevresel ödeme, ek ders ücreti, vekâlet ücreti, vekalet ücreti, yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almıyor. Aile yardığımı ödeneği hesabında çalışmayan eş, 2 çocuk temel alınıyor. Bunlar da öneme alındığında maaşlar daha da yükselecek.