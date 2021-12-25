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    • Ekonomi
    • 26.12.2021 09:32
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    • 26.12.2021 09:33
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    Memur ve emekli maaşlarına büyük zam! Milimetrik hesap yapıldı! Memur, SGK, Bağkur, işçi, esnaf, emekli maaşı ve dul yetim aylıklarına çifte jest!

    Emekli ve memur maaşlarıyla alakalı son dakika açıklaması! Memur ve emekli maaşlarına büyük zam geliyor. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam seviyesi meydana çıktı. Yeni senede milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi, sözleşmeli personelin maaş, aylık ve sosyal takviyeleri artacak. Yaklaşık 13 milyon emeklinin zammı ve 4 milyondan çok memurun alacağı fark 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonu ile netleşecek. TÜİK'in açıkladığı enflasyon bilgileri yeni senede memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla eş güdümlü yüzde 15.7 seviyesinde zam alacağına işaret eder iken zam trafiği de hızlandı. Zamla eş güdümlü ek ödemeler de artacak. İşte memur ve emekli maaşların yapılacak zam ile alakalı bütün detaylar...

    takvim.com.tr
    Memur, SGK, Bağkur, işçi, esnaf, emekli maaşı ve dul yetim aylıklarına çifte jest!

    Memur ve emekli maaşları bağlamında son dakika haberleri geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ı kabulünde memura ek zam talebi, refah payı ele alınmıştı. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak 2022 zammını yakından takip eden Başkan Erdoğan'ın tıpkı asgari ücrette bulunduğu gibi çalışanı koruma talimatı var. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri, yeni senede memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla eş güdümlü yüzde 15.7 seviyesinde zam alacağına işaret ediyor. Zamla eş güdümlü ek ödemeler de artacak.

    YALÇIN: "MİLİMETRİK HESAP YAPIYORUZ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ı kabulünde memura ek zam talebi, refah payı ele alındı. Yalçın, tüketici fiyatlarındaki yükselişin memuru zorladığını ifade ederek, en düşük memur maaşı öneme alınarak seyyanen bir artış, refah düzenlemesi beklediklerini söyledi. Yalçın, "Ek zam beklentimizi aktardık. Milimetrik hesaplar yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın yükseltilmesi konusu ile ilgili inisiyatif kullanacağını düşünüyoruz. 3 Ocak Ayı enflasyonun açıklanmasını beklediğimiz amacıyla rakam ifade etmedik. Ek zam 15 Ocak tarihine yetişecek" dedi.

    EK ÖDEMELER DE ARTIYOR

    Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak. Zamla eş güdümlü ek ödeme de artacak. Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı değişik yatıyor. Derece ve kademe (1/1-1/4-4/1-3/3-5/4-6/4-2/4) değiştikçe alacakları maaş da değişiklik gösteriyor.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    EK FARKLA ZAM ALINACAK

    Toplu sözleşmeye göre memurlar Ocak ayında maaşlarını ek farkla eş güdümlü zamlı alacak. Maaş hesaplamalarında aile ve çocuk yardım ödeneği dâhil edilirken, çevresel ödeme, ek ders ücreti, vekâlet ücreti, vekalet ücreti, yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almıyor. Aile yardığımı ödeneği hesabında çalışmayan eş, 2 çocuk temel alınıyor. Bunlar da öneme alındığında maaşlar daha da yükselecek.

        2022'DE MEMUR MAAŞ ZAMMI

        TÜİK Temmuz ayından Kasım sonuna kadar geride bıraktığımız beş aylık dönemde TÜFE artışının yüzde 10.48 olduğunu açıkladı. Buna göre yüzde 10.48'lik zam Aralık enflasyonu sıfır bile olsa ödenecek. Memur ve memur emeklilerine bu senenin ikinci 6 aylık döneminde yüzde 3 oranında zam verilmişti. Enflasyonun yüzde 3'ü aşması halinde enflasyon farkı verileceği toplu sözleşmede hükme bağlanmıştı.

        Maaş zamları 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile netleşecek. Buna rağmen Aralık enflasyonu yüzde 2 gerçekleşirse memur ve memur emeklileri yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 9.7, enflasyon yüzde 3 olursa yüzde 10.8 enflasyon farkı alacak. TÜİK'in açıkladığı enflasyon bilgileri yeni senede memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla eş güdümlü yüzde 15.7 seviyesinde zam alacağına işaret ediyor. Memura yönelik sosyal refah düzenlemesinin de seyyanen ya da yüzde 5 seviyesinde olacağı ön görü ediliyor.

        REFAH PAYI VERİLECEK

        Çalışma Bakanı Bilgin de, enflasyonun toplu sözleşmede belirlenen ücretin üzerinde çıkması halinde farkı vereceklerini ifade ederek, "Bu farkı aynı zamanda bir sosyal transfer olacak düzeyde de gerçekleştireceğiz. Enflasyon diyelim ki yarım puan aştı sosyal refah olarak bunu değerlendireceğiz. Emeklilerimizin en alt düzeydeki emekli maaşında daha yukarılara gidecek şekilde kademeli bir şekilde ele alacağız. Çalışan memurlarımızın enflasyonun üzerinde bir sosyal transfer gerçekleştireceğiz" demişti.

        MEMURDA VERGİ MUAFİYETİ

        Memur-Sen Başkanı Yalçın, vergi muafiyetinin işçi ve memura yansımasının farklı olduğunu belirterek, "Gelir vergisi muafiyeti herkese eşit yansımıyor. Memurda bordro farklı, vergiye esas matrah 2800'lü rakamları ifade ediyor. Gelecek yıl Ocak'ta yüzde 10 enflasyon farkı gelecek olsa yüzde 5, Temmuz'da yüzde 7 zam ilave ederken en düşük memur maaşına yansıyacak tutar (15 yıl hizmetlide) 38 lira, 9/1 öğretmende 59 lira, işçide ise 423 lira fark ediyor. Sözleşmeli mühendiste 387 lira fark ediyor. Cumhurbaşkanımızla bunu paylaştık, taleplerimizden biri bu eşitsizliğin giderilmesi" diye konuştu.



        TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ KAZANIMLAR

        Memurlar Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme masasından da önemli kazanımlarla kalkmıştı. Toplu sözleşmeye yeni sosyal haklar ve yardımlar damgasını vurmuştu. İşte onlardan bazıları:

        *Aile yardımı 429 lirayı geçti.*Hemşire ücretlerinde ilave 300 lira artış olacak*Emekliye ödenen 2437 lira tazminat tutarı 2.559 liraya çıktı

        *Şeflerin maaşı 179 lira zamlandı*Koruma ve güvenlik görevlileri 143 lira fazla alacak*Yangında ölen itfaiye personelinin mirasçısına 179.347 lira tazminat

        *Engelli çocuğu olana 189 lira çocuk yardımı*Tabip, diş tabiplerine ilave zam 215 lira oldu*Ebe, hemşirelerin özel hizmet tazminatı yüzde 40 arttı

            Sağlık çalışanlarına milli bayramda yüzde 25 nöbet zammı*Acil serviste röntgen, laboratuvarda çalışanların nöbet ücreti yüzde 50 zamlandı*Eğitime hazırlık ödeneği 1325 liraya yükseldi

            *Öğretmene tatil günlerinde de ek ders ücreti ödenecek*Orman yangınına katılanlara her uçuş için 190 lira yangın tazminatı

            *Orman muhafaza memurlarının özel hizmet tazminatı 180 lira arttı*Sendikalı memura aylık 88 lira zam yapıldı. (Hazal Ateş-Sabah)
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            Haberler Ekonomi Memur ve emekli maaşlarına büyük zam! Milimetrik hesap yapıldı! Memur, SGK, Bağkur, işçi, esnaf, emekli maaşı ve dul yetim aylıklarına çifte jest!
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