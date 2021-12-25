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    • Ekonomi
    • 26.12.2021 09:33
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    • 26.12.2021 09:33
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    200.000 TL fark oluştu! Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır arabalar... Dolar çakıldı! Otomobil fiyatlarında bomba indirim!

    Dolar düşüyor TL değer kazanıyor indirimler gelmeye başlıyor. Döviz kurlarındaki düşüşlerden sonra birtakım markalar sıfır otomobilde fiyatları indirdi. Aralık ayında birtakım vasıta modellerinde 100 bin TL'leri geride bıraktığımız artışlar yaşanmıştı. Eksperler daha evvel 1 milyon 40 bin liraya satılan bir aracın, TL'nin değer kazanmasıyla birlikte, 820 bin lira oranına düştüğünü söylüyor. Peki TL'deki değer kazancı ikinci el vasıta fiyatlarına yansır mı?

    takvim.com.tr
    Dolar çakıldı! Otomobil fiyatlarında bomba indirim! 200.000 TL fark oluştu!

    Dolar düşmeye başlayınca birtakım firmalar vasıta fiyatlarında indirim yapmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi alanındaki tedbirler son iki aydır değer kaybı yaşam sürdüren Türk lirasına olabildiğince pozitif yansıdı. TL'nin değer kazanmasıyla eş güdümlü 1 milyon 40 bin liraya satılan aracın fiyatı 820 bin liraya düştü. CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda tespit edilen araba satış yetkilisi sıfır otomobillerde yüzde 25 oranında bir indirim yaşandığını ve bu indirimin önümüzdeki zamanlarda daha da artacağını belirtti. Peki ikinci el vasıtalarda da aynı düşüş yaşanır mı? İşte detaylar...

    200 BİN LİRALIK BÜYÜK İNDİRİM!

    Yapılan bildirimde 4x4 bir aracın fiyatı 220 bin lira düştüğü belirtilirken sedan arabada bu indirimin 140 bin lira civarında bulunduğu söyleniyor.


    SIFIR OTOMOBİL MARKALARINDAN İNDİRİM KARARI

    Bir diğer TV yayınında canlı açıklamalarda tespit edilen Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu ise şu verileri verdi: Şu an çok süratli bir süreç yaşıyoruz dün sabah aynı soru sorulduğunda marka politikası açısında lüzum ürün politikası yönünden bağımsız hareket edeceğinden eminim demiştim. Genel olarak dövizler düştüğünde fiyatları aşağı yönde de hareket edecek demiştim. Bugün bir sürü markanın yüzde 10 ile 20 arasında fiyat listelerinde indirim yaptıklarını ben de basından takip ettim. Döviz kurunun fiyatlara yansımasını şu an yaşıyoruz. Bir iki marka agresif bir fiyatlamaya gittiğinde diğer markalarda yarışta kalabilmek amacıyla fiyatları indirmeye başlayacaktır.

    Her markanın ticari mahrem hesaplamaları var o husus ile ilgili bilgi veremem 2 aydaki döviz artışına baktığımızda vasıtaların fiyat artışları aynı olmadı. Bazıları yarısını bazılarını yüzde 70'ini yansıttı. Ama hiçbir firma yüzde 100 ünü yansıtmadı. Türkiye'deki vergi sisteminde ÖTV matrahı motor hacmi ve fiyatına göre şekilleniyor. Sınırda fiyatınız varsa zam yapıldığında bu üst civara sıçrıyor ve ÖTV artıyor. Tüketiciler de gerçekten bunu otomotiv şirketleri zam yapıyormuş gibi anlıyor. Sadece net fiyatları göz önünde bulundurmak lazım. Ortalama fiyatların takriben 16-17 liralardaki bir euro kurundan yapıldığını görüyorum.

        "MEVCUT KURDAN AYARLAMA YAPILIYOR"

        Markalar sahip olunan kur oranına göre ayarlama yapıyor. Kurda bir oynaklık olmazsa fiyatlar bu civarda kalır. Hatta şunu söylemek lazım Ocakta model senesi geçişi olacak. 2022 model vasıtalar satışa sunulmaya başlanacak o modeller zamlı satışa takdim edilir aksesuarları ve yapıları farklı olacaktır. Fiyatların 2-3 ay amacıyla da geri geleceğini ön görü etmiyorum.

        Çip krizi ya da arz talep dengesinin bozulması ticarette bulunduğu gibi her vakit pazarlık imkanları azalır. Fiyat artışının çip krizinden bulunduğunu söylemek hatalı olur. Talebin yoğun bulunduğu arzın az bulunduğu hallerde pazarlık sığ bir alanda gerçekleşir. Esasında çip krizi şu anda otomotiv sektörünün hissettiği en çok dar boğazdır. Bunları arkasından istikbal ham madde dar boğazları da ayak seslerini duyuruyor. Halen daha fabrikalar yüzde 60-70 civarında çalıştığından bu fabrikaların kapasitesi 80'e çıkarsa diğer hammadde boğazları döneme girecek.

        Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

        İKİNCİ EL ARAÇLAR NE KADAR DÜŞER?

        İkinci el vasıta fiyatları iki faktörden etkilenir. Birisi aynı modelin sıfır vasıta fiyatı. İkincisi gene arz talep dengesidir. Bu iki noktada yukarıda bulunduğu prosese ikinci el fiyatları birinci ele göre hareket eder. Ne vakitte arz talep dengesi talep yönüne kayarsa hızla bu ikinci ele kayacaktır. Fiyatları daha düşük civarlara itecektir diye düşünüyorum.

        FİYATLAR GÜNCELLENMEYE BAŞLADI

        Birçok marka döviz kurlarındaki düşüşle eş güdümlü liste fiyatlarında indirime gitmeye başladı. Sizler amacıyla markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 500 bin TL'nin altındaki modelleri derledik. İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...
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        Haberler Ekonomi 200.000 TL fark oluştu! Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır arabalar... Dolar çakıldı! Otomobil fiyatlarında bomba indirim!
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