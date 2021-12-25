200.000 TL fark oluştu! Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır arabalar... Dolar çakıldı! Otomobil fiyatlarında bomba indirim!

Dolar düşmeye başlayınca birtakım firmalar vasıta fiyatlarında indirim yapmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi alanındaki tedbirler son iki aydır değer kaybı yaşam sürdüren Türk lirasına olabildiğince pozitif yansıdı. TL'nin değer kazanmasıyla eş güdümlü 1 milyon 40 bin liraya satılan aracın fiyatı 820 bin liraya düştü. CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda tespit edilen araba satış yetkilisi sıfır otomobillerde yüzde 25 oranında bir indirim yaşandığını ve bu indirimin önümüzdeki zamanlarda daha da artacağını belirtti. Peki ikinci el vasıtalarda da aynı düşüş yaşanır mı? İşte detaylar...
200 BİN LİRALIK BÜYÜK İNDİRİM!
Yapılan bildirimde 4x4 bir aracın fiyatı 220 bin lira düştüğü belirtilirken sedan arabada bu indirimin 140 bin lira civarında bulunduğu söyleniyor.
SIFIR OTOMOBİL MARKALARINDAN İNDİRİM KARARI
Bir diğer TV yayınında canlı açıklamalarda tespit edilen Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu ise şu verileri verdi: Şu an çok süratli bir süreç yaşıyoruz dün sabah aynı soru sorulduğunda marka politikası açısında lüzum ürün politikası yönünden bağımsız hareket edeceğinden eminim demiştim. Genel olarak dövizler düştüğünde fiyatları aşağı yönde de hareket edecek demiştim. Bugün bir sürü markanın yüzde 10 ile 20 arasında fiyat listelerinde indirim yaptıklarını ben de basından takip ettim. Döviz kurunun fiyatlara yansımasını şu an yaşıyoruz. Bir iki marka agresif bir fiyatlamaya gittiğinde diğer markalarda yarışta kalabilmek amacıyla fiyatları indirmeye başlayacaktır.
Her markanın ticari mahrem hesaplamaları var o husus ile ilgili bilgi veremem 2 aydaki döviz artışına baktığımızda vasıtaların fiyat artışları aynı olmadı. Bazıları yarısını bazılarını yüzde 70'ini yansıttı. Ama hiçbir firma yüzde 100 ünü yansıtmadı. Türkiye'deki vergi sisteminde ÖTV matrahı motor hacmi ve fiyatına göre şekilleniyor. Sınırda fiyatınız varsa zam yapıldığında bu üst civara sıçrıyor ve ÖTV artıyor. Tüketiciler de gerçekten bunu otomotiv şirketleri zam yapıyormuş gibi anlıyor. Sadece net fiyatları göz önünde bulundurmak lazım. Ortalama fiyatların takriben 16-17 liralardaki bir euro kurundan yapıldığını görüyorum.