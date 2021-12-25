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    • Ekonomi
    • 25.12.2021 09:13
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    • 25.12.2021 09:13
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    Aynı gün paralar hesaba yatıyor! Kur korumalı TL vadeli mevduatta o detay belli oldu! Vade ve büyüklüğe göre daha fazla alın!

    Peş peşe açıklamalar yapıldı. Kur korumalı TL vadeli mevduatta tüm detaylar belli oldu. Bankaların internet sitelerinde ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ tanıtımları yer almaya başladı. Bir özel bankanın internet sitesinde, birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren müşterilerin, Döviz kurlarındaki hareketlilik karşısında mağdur olmaması amacıyla yayılan bir mevduat ürünü olarak tanıtıldı. 10 bin ile 99 bin lira arasındaki mevduatın 92 gün vadeli olarak yatırılması durumunda yüzde 14, 181 güne yüzde 15, 272 güne yüzde 16 ve 366 güne de yüzde 17 faiz verildi.

    takvim.com.tr
    Kur korumalı TL vadeli mevduatta kazanç ne kadar? Vade ve büyüklüğe göre daha fazla kazandırıyor

    Aynı gün paralar hesaba geçiyor! Kur korumalı TL vadeli mevduat ile alakalı flaş açıklama! Bankalar Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat amacıyla hangi vadeye ne kadar faiz vereceklerini bildirime başladılar. Özel bankalar vade ve mevduatın büyüklüğüne göre yüzde 14 ile yüzde 17 arasında faiz vereceklerini internet sitelerinde ilan ederken, kamu bankaları da yüzde 14 faiz seviyesi üzerinden örneklerle müşterinin kazancını gösterdi. 100 bin ile 199 bin lira arasında faiz seviyesi yüzde 15.50 ile yüzde 17, 200 bin ile 299 bin lira arasında yüzde 16 ile yüzde 17 arasında değişti. 300 bin liranın üzerinde ise bütün vadelerde yüzde 17'lik faiz verildi. Bazı özel bankalar Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat amacıyla tanıtım yaparken, alt limitin bin lira bulunduğu bildirildi. Hesap açılışındaki talebe göre vade sonucunda hesabın kapatılabileceği gibi aynı vade ile yenileme de gerçekleşebileceği belirtildi.

    AÇIK VE NET ANLATILDI!

    Bir kamu bankasının internet sitesinde de yüzde 14'lük faiz üzerinden müşterinin ne kazanacağı örnekle anlatıldı. 1 milyon liralık bakiyenin yüzde 14 üzerinden 92 gün vadeli hesaba yatırıldığı varsayıldı. Hesabın açıldığı gün saat 11'de Merkez Bankası'nın açıkladığı kurun 12.50 TL bulunduğu varsayımı altında müşterinin 1 milyon liralık bakiyesinin Dolar karşılığı 80 bin dolara denk gelecek. Hesabın vade sonu tarihinde müşterinin faiz getirisi yüzde 14 faiz seviyesinden hesaplandığında 35 bin 287,67 lira olacak. (Stopaj seviyesi "0")

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    KUR DEĞİŞİKLİĞİNE GÖRE HESAPLAMA

    Örnekte farklı dolar kurları üzerinden şu hesaplama yapıldı:

    1. Vade sonu tarihinde MB'nin açıkladığı dolar kuru 13.50 olursa müşterinin kur getirisi 80 bin lira olacak. Bu halde müşterinin kur getirisi faiz getirisinden büyük bulunduğu amacıyla faiz tahakkuk döneminde hesabın güncel bakiyesi 1 milyon 80 bin lira olacak.

        2. Vade sonu tarihinde MB'nin açıkladığı dolar kuru 12.60 olursa müşterinin kur getirisi 8 bin lira olacak. Bu halde müşterinin faiz getirisi kur getirisinden büyük bulunduğu amacıyla faiz tahakkuk döneminde hesabın güncel bakiyesi 1 milyon 35 bin 287.67 TL olacak.

        3. Vade sonu tarihinde MB'nin açıkladığı dolar kuru 10.00 olur ise müşterinin kur kayıbı 200 bin lira olacak. Bu halde müşteri kur kayıbına karşı korumaya alınmış olacak ve müşterinin faiz getirisi faiz tahakkuk döneminde hesaba yansıtılarak hesabın güncel bakiyesi 1 milyon 35 bin 287,67 lira olacak.

        KIRILGANLIĞIN SONA ERDİĞİ TARİH

        Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, mevzuya dair değerlendirmesinde, "Kurulduğu ilk günden bu yana bütün faaliyetlerinde kendisiyle eş güdümlü ülke ekonomisini de büyütmeyi amaçlayan bir Banka olarak, üretimi, ihracatı ve istihdamı desteklemeyi her vakit bulunduğu gibi sürdürüyoruz. Bireysel müşterilerimiz amacıyla de tasarruflarını en etkili şekilde değerlendirmelerini sağlayacak mamüller sunmak amacıyla çalışıyoruz" dedi.

        Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı'nı en süratli şekilde döneme aldıklarını ifade eden Üstünsalih, "Amacımız her vakit bulunduğu gibi müşterilerimizin yanı sıra olmak ve gereksinim duydukları desteği sağlamak. Tarihsel olarak TL'nin dolar, Euro gibi para birimlerine karşı değeri, Türk Lirasına inanan ve güvenen halkımızın bozukluğu olmaktan çıkarılmıştır. Bu tarihi karar, Türkiye Cumhuriyeti'nin yabancı para birimlerine karşı kırılganlığının sona erdirildiği tarihtir" dedi.
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        Haberler Ekonomi Aynı gün paralar hesaba yatıyor! Kur korumalı TL vadeli mevduatta o detay belli oldu! Vade ve büyüklüğe göre daha fazla alın!
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