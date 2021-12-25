Aynı gün paralar hesaba yatıyor! Kur korumalı TL vadeli mevduatta o detay belli oldu! Vade ve büyüklüğe göre daha fazla alın!

Aynı gün paralar hesaba geçiyor! Kur korumalı TL vadeli mevduat ile alakalı flaş açıklama! Bankalar Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat amacıyla hangi vadeye ne kadar faiz vereceklerini bildirime başladılar. Özel bankalar vade ve mevduatın büyüklüğüne göre yüzde 14 ile yüzde 17 arasında faiz vereceklerini internet sitelerinde ilan ederken, kamu bankaları da yüzde 14 faiz seviyesi üzerinden örneklerle müşterinin kazancını gösterdi. 100 bin ile 199 bin lira arasında faiz seviyesi yüzde 15.50 ile yüzde 17, 200 bin ile 299 bin lira arasında yüzde 16 ile yüzde 17 arasında değişti. 300 bin liranın üzerinde ise bütün vadelerde yüzde 17'lik faiz verildi. Bazı özel bankalar Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat amacıyla tanıtım yaparken, alt limitin bin lira bulunduğu bildirildi. Hesap açılışındaki talebe göre vade sonucunda hesabın kapatılabileceği gibi aynı vade ile yenileme de gerçekleşebileceği belirtildi.
AÇIK VE NET ANLATILDI!
Bir kamu bankasının internet sitesinde de yüzde 14'lük faiz üzerinden müşterinin ne kazanacağı örnekle anlatıldı. 1 milyon liralık bakiyenin yüzde 14 üzerinden 92 gün vadeli hesaba yatırıldığı varsayıldı. Hesabın açıldığı gün saat 11'de Merkez Bankası'nın açıkladığı kurun 12.50 TL bulunduğu varsayımı altında müşterinin 1 milyon liralık bakiyesinin Dolar karşılığı 80 bin dolara denk gelecek. Hesabın vade sonu tarihinde müşterinin faiz getirisi yüzde 14 faiz seviyesinden hesaplandığında 35 bin 287,67 lira olacak. (Stopaj seviyesi "0")
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KUR DEĞİŞİKLİĞİNE GÖRE HESAPLAMA
Örnekte farklı dolar kurları üzerinden şu hesaplama yapıldı:
1. Vade sonu tarihinde MB'nin açıkladığı dolar kuru 13.50 olursa müşterinin kur getirisi 80 bin lira olacak. Bu halde müşterinin kur getirisi faiz getirisinden büyük bulunduğu amacıyla faiz tahakkuk döneminde hesabın güncel bakiyesi 1 milyon 80 bin lira olacak.