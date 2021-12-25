Aynı gün paralar hesaba yatıyor! Kur korumalı TL vadeli mevduatta o detay belli oldu! Vade ve büyüklüğe göre daha fazla alın!

KIRILGANLIĞIN SONA ERDİĞİ TARİH

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, mevzuya dair değerlendirmesinde, "Kurulduğu ilk günden bu yana bütün faaliyetlerinde kendisiyle eş güdümlü ülke ekonomisini de büyütmeyi amaçlayan bir Banka olarak, üretimi, ihracatı ve istihdamı desteklemeyi her vakit bulunduğu gibi sürdürüyoruz. Bireysel müşterilerimiz amacıyla de tasarruflarını en etkili şekilde değerlendirmelerini sağlayacak mamüller sunmak amacıyla çalışıyoruz" dedi.

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı'nı en süratli şekilde döneme aldıklarını ifade eden Üstünsalih, "Amacımız her vakit bulunduğu gibi müşterilerimizin yanı sıra olmak ve gereksinim duydukları desteği sağlamak. Tarihsel olarak TL'nin dolar, Euro gibi para birimlerine karşı değeri, Türk Lirasına inanan ve güvenen halkımızın bozukluğu olmaktan çıkarılmıştır. Bu tarihi karar, Türkiye Cumhuriyeti'nin yabancı para birimlerine karşı kırılganlığının sona erdirildiği tarihtir" dedi.