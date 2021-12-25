Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan müjde! Çevre için 30 milyarlık finansman paketi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında belediyelere bir müjde vererek, İller Bankası, Dünya Bankası ve JICA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) işbirliğiyle 30 milyar liralık finansman paketinin 2022'nin ilk yarısında belediyelere sunulacağını açıkladı. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca Kızılcahamam'da düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Bakan Kurum, 81 şehir, 972 ilçede yatırım değeri 300 milyar lirayı aşan 12 bin 700 kalem çevre ve şehircilik yatırımı başlattıklarını ve projelerin büyük bölümünü tamamladıklarını söyledi. Kurum, 1 milyar lira tutarındaki projelerin çalışmalarının ise sürdüğünü belirtti.

SALDA GÖLÜ'NDE BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Toplantıda Salda Gölü'nün büyük değişimini anlatan bir video da izletildi. Videoda bölgeyi ziyaret eden kişilerin görüşlerine yer verildi. 2 yıl önce de göle geldiğini anlatan bir vatandaş, değişime dikkat çekti, "Emine Hanım iyi ki gelmiş" dedi.