Başkan Erdoğan'ın kararı Resmi Gazete'de! Kur korumalı mevduat hesaplarında sıfır stopaj uygulanacak

Karar kapsamında, yüzde sıfır stopaj uygulamasından kur korumalı sistem kapsamında açılan katılma hesapları da yararlanacak. Döviz birikimlerini dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çeviren veya Türk lirası birikimlerini bu sisteme yönlendiren tasarruf sahipleri de katılma hesaplarından elde ettikleri gelirleri için vergi avantajı elde edecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN