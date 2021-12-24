Son dakika: İşte sahibinden ikinci el araçların gerçek fiyatını çıkaran yöntem!



'BİRÇOK ÜRÜNÜN GERÇEK DEĞERİ BELİRLENİYOR'

Araçların yanı sıra birçok ürünün icradan satışa çıkarıldığını da hatırlatan Caner Çakı, "Araçlarda olduğu gibi birçok ürünün gerçek değerini öğrenmek istiyorsanız sitemizde yer alan ilanları kontrol edebilir ve topladığınız bilgiler ışığında kendinize bir yol çizebilirsiniz. Gerçekleştirilecek ihaleler öncesinde konunun uzmanları ve bilirkişiler tarafından ürünler incelenip gerçek piyasa değerleri belirlenir ve daha sonra satışa çıkartılır" diye konuştu.