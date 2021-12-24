Emekli maaş zammı ne zaman belli olacak? 2022 Ocak emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

MEVCUT ARTIŞ NE KADAR?

Ocak hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem de memur emeklileri için zam ayı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılırken, memur emeklileri de yüzde 5 artış ve yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark alacak.

5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 10.48'e, memur emeklilerininki yüzde 12.48'e (yüzde 5 zam + yüzde 7.48 enflasyon farkı) ulaştı. Buna Aralık ayı enflasyonu eklenecek, kesin oran ortaya çıkacak.

Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 14.2 olacak. Bu durumda memur emeklileri de yüzde 16.2 zam alabilecek.