Emekli maaş zammı için geri sayım başladı. Emekli ve memurlar asgari ücrete yapılan yüzde 50,5 zammın ardından kendi maaşlarına yapılacak olan orana odaklandı. Gözler bu kapsamda gelecek aya çevrildi. Peki, emekli maaş zammı ne zaman belli olacak? 2022 Ocak emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte merak edilenler...
EMEKLİ VE MEMUR EK ZAM VAR MI?
Yılın son Kabine toplantısının önemli maddelerinden biri de memur ve emekli maaşlarına yapılacak yıllık ek zamlar olacak. Toplantıda zam oranının belirleneceği kaydediliyor.
EMEKLİLER İÇİN 2 TALEP
Emeklilere yönelik ek zam hazırlığı büyük heyecan yarattı. Çeşitli formüller de gündeme geldi. Çalışmalar sürerken, emekliler de beklentilerini dile getirdi.
Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) emekliler için 2 talep geldi. TÜED Başkanı Kazım Ergün, önce bin, ardından bin 500 liraya çıkarılan taban aylığın asgari ücrete eşitlenmesini, ayrıca tüm emeklilere seyyanen zam istediklerini söyledi. Ergün, "En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı ve bütün aylıklara seyyanen bir düzenleme getirilmeli" dedi.
MEVCUT ARTIŞ NE KADAR?
Ocak hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem de memur emeklileri için zam ayı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılırken, memur emeklileri de yüzde 5 artış ve yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark alacak.
5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur'luların zammı yüzde 10.48'e, memur emeklilerininki yüzde 12.48'e (yüzde 5 zam + yüzde 7.48 enflasyon farkı) ulaştı. Buna Aralık ayı enflasyonu eklenecek, kesin oran ortaya çıkacak.
Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 14.2 olacak. Bu durumda memur emeklileri de yüzde 16.2 zam alabilecek.