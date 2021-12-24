İstanbul taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatlarıyla ilgili açıklama yapıldı. İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs fiyatlarına yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi, UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi. Peki, İstanbul toplu ulaşıma zam 2021 ne kadar oldu? Toplu taşıma zam ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...