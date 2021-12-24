Kademeli doğalgaz tarifesi için hazırlıklar başladı (Ekonomi haberleri)

AK Parti, vatandaşın doğalgaz faturalarını hafifletmek çin düğmeye bastı. Kademeli doğalgaz tarifesine geçilmesi için yasa teklifi hazırlığı başladı. Yapılan düzenleme ile gecekondu ile villa aynı parayı ödemeyecek. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kademeli doğalgaz tarifesi uygulamasına geçilmesi için çalışmalara başladıklarını söyledi. Elitaş, "Konuyu arkadaşlarımız ile müzakere ettik. Kanun teklifi hazırlıklarına başladık" dedi. TBMM'nin 4 Ocak'a kadar tatile girdiğini hatırlatan Elitaş, Meclis tekrar çalışmaya başladığı andan itibaren yasa teklifini hızla TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını bildirdi. Kademeli doğalgaz tarifesini uygulamasının nasıl olacağına ilişkin bilgi veren Elitaş, "Gerekçeler haklı. Çünkü bir villada oturanla gecekonduda oturanın aynı fiyatla doğalgaz tüketimini uygun bulmuyoruz" diye konuştu. Zübeyde YALÇIN

YAPMA YAĞ

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, hileli zeytinyağına karşı uyardı. Sahte zeytinyağını ayırt etmenin yollarını anlatan Özdemir, "Öncelikle dondurulan zeytinyağının dolaptan çıkarıldığında hızlıca erimesi sahte, blok şekilde erimesi ise hakiki olduğunu gösteriyor. Bunun dışında en kolay yöntem tuz ruhu katılmasıdır. Eğer tuz ruhu katıldıktan sonra zeytinyağı rengini koruyorsa bu hakiki zeytinyağıdır. Eğer rengi pembeleşiyorsa sahtedir" diye konuştu.

SALEP 1.500 TL

Burdur'un Bucak ilçesinde, Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde yetişen yabani orkide bitkisinin yumrularından elde edilen salep, kilosu bin 500 liradan satışa sunuluyor. Pandemi sürecinde daha çok tüketilen salep, 50 ve 100 gramlık paketlerde satılıyor. Pastane ve kafelerde fincanı 15 liradan sunuluyor.

DOLAR 10.25 TL'YE GERİLEDİ

Pazartesi günü 18.36 lira ile tarihi zirveyi gören dolar, o günün gecesinde yaşanan ve 1983'ten bu yana TL'nin en büyük yükselişine işaret eden yüzde 30'luk değer kaybının ardından, dün de düşüşünü sürdürdü. Dolar gün içerisinde yüzde 15'e yakın gerileyerek 10.25 liraya kadar indi. Dolarda tarihi zirveden bu yana yaşanan düşüş yüzde 44'e ulaştı. TL'de 4 günlük değer artışı yüzde 60'a dayandı. Öte yandan pazartesi günü 20.8 liraya dayanan euro da dün 11.63 lirayı gördü.