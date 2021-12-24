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    • Ekonomi
    • 24.12.2021 16:18
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    • 24.12.2021 16:30
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    Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yattı mı? Çiftçi destek ödemeleri 2021 sorgulama ekranı! Ne kadar yatırılıyor?

    Vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yattı mı? sorusunun yanıtını araştırıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Peki çiftçilere destek amaçlı verilen bu ödemeler ne kadar yatırılıyor? Kimler yararlanabiliyor? Çiftçi destek ödemeleri 2021 sorgulama ekranına nereden ulaşılır? İşte tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgiler…

    takvim.com.tr
    Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yattı mı?

    Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yattı mı? Çiftçi destek ödemeleri 2021 sorgulama ekranı! Ne kadar yatırılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den heyecanlandıran açıklama geldi ve tarımsal destek ödemeleri ile ilgili önemli bilgiler verildi. Tarımsal hayatı desteklemek için çiftçilere ödenen yardım hangilerini kapsıyor?

    TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA YATTI MI?

    Bakan Pakdemirli, 10 tarımsal destek kaleminde toplam 244 milyon lira destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını bildirdi.

    Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Zonguldak'a gelen Pakdemirli, bir otelde düzenlenen "Zonguldak Sektör Buluşması Toplantısı"nda tarım ve gıda sektörünün taraflarıyla bir araya geldi.

    Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, 2022 yılı için kırsal kalkınma yatırımlarına 1,3 milyar liralık bütçe ayırdıklarını belirtti.

    Tarımsal desteklemelerle ilgili üreticilere müjde veren Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

    "Bugün itibarıyla kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi, bireysel sulama makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi, hayvan genetik kaynaklarını koruma desteği, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği, hayvan hastalıkları tazminatı desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, tiftik üretimi desteği, Ar-Ge desteği, yem bitkileri desteği ve balon balığı avcılığı desteği kapsamında 10 destek kaleminde toplam 244 milyon lira destekleme ödemesini hesaplara aktarmaya başlıyoruz."

        TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ KİMLERE VERİLİR?

        Tarım ve Orman Bakanlığı, Resmi Gazete'de "Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ" yayınladı. Tebliğe göre destek ödemelerinden yararlanacakların kapsamı şu şekilde olacak.

        Tebliğ, 2021 yılında yapılacak bombus arısı kullanım, fındık alan bazlı gelir, geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu, iyi tarım uygulamaları, katı organik-organomineral gübre, küçük aile işletmesi, mazot ve gübre, organik tarım, sertifikalı fidan ile fide ve standart fidan kullanım, sertifikalı fidan üretim, sertifikalı tohum kullanım, Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi, yem bitkileri ve sertifikalı tohum üretim destekleri uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.
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        Haberler Ekonomi Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yattı mı? Çiftçi destek ödemeleri 2021 sorgulama ekranı! Ne kadar yatırılıyor?
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