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    • Ekonomi
    • 24.12.2021 16:12
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    • 24.12.2021 16:15
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    Taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul taksi, minibüs, taksi dolmuş ücretleri!

    Son dakika haberine göre, İstanbul taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatlarıyla ilgili açıklama yapıldı. İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs fiyatlarına yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi, UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi. Peki, taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte İstanbul taksi, minibüs, taksi dolmuş ücretleri!

    Taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatları ne kadar oldu?

    Taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatlarına gelen zam talebi UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi. İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs fiyatlarına yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi onaylandı. Peki, taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul taksi, minibüs, taksi dolmuş ücretleri ne kadar? İşte merak edilenler...

    TAKSİ, TAKSİ DOLMUŞ, MİNİBÜS FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs fiyatlarına yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi, UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi.

    Elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam kararı alındı.

    UKOME toplantısında, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM) enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam önerildi.

    İBB vizeleme ücretine yüzde 160 zam yaptı!

    Müzakerelerin ardından teklif, bakanlık temsilcilerinin şerhi ile oy birliği ile kabul edildi.
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    Haberler Ekonomi Taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul taksi, minibüs, taksi dolmuş ücretleri!
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