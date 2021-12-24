Taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatlarına gelen zam talebi UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi. İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs fiyatlarına yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi onaylandı. Peki, taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul taksi, minibüs, taksi dolmuş ücretleri ne kadar? İşte merak edilenler...