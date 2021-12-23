Vergi iadesinde son tarih 31 Aralık! Milyonlarca kişiye vergi iadesi kolaylığı

31 ARALIK SON

Posta gazetesinin haberine göre; Böylece çiftçilere ödenen desteklerden kesilen yüzde 4 stopaj vergisinin 2016'ya kadar yani 5 yıl geriye dönük iadesi kararı kapsamında 2 milyon kişiye, faiziyle birlikte yaklaşık 5 milyar liralık ödeme yapılacak. Çiftçi başına ortalama 2 bin 500 lira ek gelir anlamına gelen bu iade ödeme için son başvuru tarihi ise 31 Aralık 2021. Yani sadece 9 gün kaldı. Fırsatı kaçırmayın, hakkınız yanmasın. Bir defaya mahsus verilecek iade ödemesinin, pandemide zor günler geçiren çiftçilere can suyu olması bekleniyor.