Vergi iadesinde son tarih 31 Aralık! Milyonlarca kişiye vergi iadesi kolaylığı

Bugünlerde ücretli çalışan kesime verilen vergi desteğinin yanı sıra çiftçilere yönelik de bir vergi kolaylığı sağlanmıştı. Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik öngören vergi paketi 26 Ekim 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
Buna göre, tarım sektörü ve çiftçilerin güçlendirilmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen destekleme ödemelerinden (mazot, gübre vb.) vergi kesilmesi uygulaması kaldırılmıştı. Bu desteklerin Gelir Vergisi'nden istisna tutulması kararının yanı sıra son 5 yılda desteklerden kesilen vergilerin çiftçilere, faiziyle birlikte iade edilmesi de kararlaştırılmıştı.
31 ARALIK SON
Posta gazetesinin haberine göre; Böylece çiftçilere ödenen desteklerden kesilen yüzde 4 stopaj vergisinin 2016'ya kadar yani 5 yıl geriye dönük iadesi kararı kapsamında 2 milyon kişiye, faiziyle birlikte yaklaşık 5 milyar liralık ödeme yapılacak. Çiftçi başına ortalama 2 bin 500 lira ek gelir anlamına gelen bu iade ödeme için son başvuru tarihi ise 31 Aralık 2021. Yani sadece 9 gün kaldı. Fırsatı kaçırmayın, hakkınız yanmasın. Bir defaya mahsus verilecek iade ödemesinin, pandemide zor günler geçiren çiftçilere can suyu olması bekleniyor.