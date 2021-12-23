Borsa İstanbul'da açığa satışta yukarı adım kuralı bugün de uygulanacak

Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda 20 Aralık'ta uygulanmaya başlanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam edeceğini duyurdu.
Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabildiği anımsatıldı.
Söz konusu paylara yönelik 20-21 Aralık'ta uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının, bugünkü seansta da uygulanmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir.