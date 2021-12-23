TL’yi koruma hamlesi

Kurdaki muhtemel yükselişten tedirginlik duyan vatandaşların TL'ye yönelmesi için 2 farklı imkan sunuldu. 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı'nda kurdaki yükselişin vade sonunda faiz getirisini geçmesi durumunda aradaki fark Hazine tarafından karşılanacak. 20 Aralık itibarıyla döviz hesabı bulunanların TL vadeli mevduat hesabına geçmesi durumunda ise benzer şekilde fark Merkez Bankası tarafından karşılanacak. Merkez Bankası da Hazine'nin TL'ye dönüşüm uygulamasına katkı sunmak amacıyla 'bir defalık döviz tevdiat hesabı dönüşümü' desteği açtı. Bu destekte de yine vade sonunda, kur farkı ya da cari faiz getirisinden hangisi fazlaysa o tutar ödenecek. Merkez'in tebliğine göre, söz konusu hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeli olacak. Minimum faiz oranı politika faizi kadar olacak. Vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak tutar, anapara ve faiz/kâr payı tutarından büyükse; aradaki fark Merkez Bankası'nca karşılanacak. Hazal ATEŞ

DÖNÜŞÜMDE İLK KUR: 12.348 TL

Merkez Bankası, kur korumalı mevduatlar için kurları açıklamaya başladı. Dolar/TL 12.3480, euro 13.9125, sterlin 16.3622 olarak belirlendi.

ÖRNEK HESAPLAMALAR

DOLAR/TL 12.90



3 AY VADE:

Anapara: 100.000 TL

Anapara: 7.752 $

Dönemsel faiz: % 3.5

Getiri: 3.500 TL

Dönem sonu dolar: 13.48

Dolar getirisi: 4.496 TL

Hesaba yatacak ek tutar: 996 TL

9 AY VADE:

Anapara: 100.000 TL

Anapara: 7.752 $

Dönemsel faiz: % 7

Getiri: 7.000 TL

Dönem sonu dolar: 13.86

Dolar getirisi: 7.442 TL

Hesaba yatacak ek tutar: 442 TL

12 AY VADE:

Anapara: 100.000 TL

Anapara: 7.752 $

Dönemsel faiz: % 14

Getiri: 14.000 TL

Dönem sonu dolar: 14.58

Dolar getirisi: 13.024 TL

Hesaba yatacak ek tutar: 0