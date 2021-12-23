Kur korumalı TL vadeli mevduat hangi bankalarda var? Kur korumalı TL vadeli mevduat nedir, hesap açma nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, milyonların merak ettiği yeni sistem ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Birikimlerini TL olarak değerlendirenlerin kurdan etkilenmemesi amacıyla çıkan Kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.