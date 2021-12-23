Kur korumalı TL vadeli mevduat hangi bankalarda var? Kur korumalı TL vadeli mevduat nedir, hesap açma nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, milyonların merak ettiği yeni sistem ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Birikimlerini TL olarak değerlendirenlerin kurdan etkilenmemesi amacıyla çıkan Kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
KUR KORUMALI TL VADELİ MEVDUAT HESABI NEDİR?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, milyonlarca vatandaşın merakla araştırdığı kur korumalı TL vadeli mevduat sistemiyle ilgili özellikleri açıkladı.
"Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Sn. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alınmıştır.
Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır.
Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır.