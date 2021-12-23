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    • Ekonomi
    • 23.12.2021 10:33
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    • 23.12.2021 10:33
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    Kur korumalı TL vadeli mevduat hangi bankalarda var? Kur korumalı TL vadeli mevduat nedir, hesap açma nasıl yapılır?

    Yüzbinlerce vatandaşlar Kur korumalı TL vadeli mevduat hangi bankalarda var? sorusunun yanıtını gündemde sıklıkla araştırıyor. En son gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kur korumalı TL vadeli mevduat sistemini duyurdu ve yoğun ilgi görmeye başladı. Birikimlerini TL olarak tutan ve döviz kurundaki dalgalanmalardan olumsuz etkilenen vatandaşları korumak için sunulan yeni sistem hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan bilgiler geldi. Peki Kur korumalı TL vadeli mevduat nedir, hesap açma nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    Kur korumalı TL vadeli mevduat hangi bankalarda var?

    Kur korumalı TL vadeli mevduat hangi bankalarda var? Kur korumalı TL vadeli mevduat nedir, hesap açma nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, milyonların merak ettiği yeni sistem ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Birikimlerini TL olarak değerlendirenlerin kurdan etkilenmemesi amacıyla çıkan Kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    KUR KORUMALI TL VADELİ MEVDUAT HESABI NEDİR?

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, milyonlarca vatandaşın merakla araştırdığı kur korumalı TL vadeli mevduat sistemiyle ilgili özellikleri açıkladı.

    "Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Sn. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alınmıştır.

    Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır.

    Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır.

        KUR KORUMALI TL VADELİ MEVDUAT HANGİ BANKALARDA VAR?

        Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır.

        Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır.

        Sisteme isteyen her banka katılabilecektir,

        Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir.

        Öte yandan söz konusu ürünün Katılım Bankacılığı'nda da uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı"
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        Haberler Ekonomi Kur korumalı TL vadeli mevduat hangi bankalarda var? Kur korumalı TL vadeli mevduat nedir, hesap açma nasıl yapılır?
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