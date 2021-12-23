Bakan Nureddin Nebati'den döviz kurlarıyla ilgili flaş açıklama! "İçerideki hainleri biliyoruz" diyerek duyurdu: Spekülatörleri tespit ettik

Türk lirasını teşvik etmek ve dövizdeki temelsiz yükselişleri önlemek amacıyla devreye alınan "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı" ürününde iki gün geride kaldı. Vatandaşlar dün de dövizlerini bozdurarak, yeni mevduat hesabına katılmak üzere bankalara akın etti. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati döviz kurları ile ilgili gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.