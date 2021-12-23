Bakan Nureddin Nebati'den döviz kurlarıyla ilgili flaş açıklama! "İçerideki hainleri biliyoruz" diyerek duyurdu: Spekülatörleri tespit ettik

Türk lirasını teşvik etmek ve dövizdeki temelsiz yükselişleri önlemek amacıyla devreye alınan "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı" ürününde iki gün geride kaldı. Vatandaşlar dün de dövizlerini bozdurarak, yeni mevduat hesabına katılmak üzere bankalara akın etti. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati döviz kurları ile ilgili gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.
BAKAN NEBATİ: DÖVİZ KURLARI KÖPÜKLERİNİ ATIYOR
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Döviz hesaplarından TL vadeli hesaplara dönülmesi halinde, Merkez Bankası mevduat ve katılım fonu desteği sağlayacaktır. Bakanlığımız da vadeli getiri tutarı ile kur karşılığı arasındaki farkı karşılayacaktır. Ekonomi rakam işi, güven işi, istikrar işi, beklenti işi. Döviz kurlarında köpükler gitti. Gerçek fiyatlamalar oluşuyor" diyerek, örtülü faiz artışı iddialarına yönelik mesajını verdi.
"KUR KORUMALI MEVDUAT HESABI NEDENİYLE HAZİNENİN YÜKÜ FAZLA OLMAYACAK"
Nureddin Nebati, dün AK Parti Meclis grubunda ekonomiye ilişkin yeni politikalarla ilgili bir sunum yaptı. Bakan Nebati, kur korumalı mevduat hesabı nedeniyle hazinenin yükünün fazla olmayacağını belirterek "Döviz artışından hazineye gelecek yük ile mevduat hesabından kaynaklanan yük kıyaslanamaz bile! Döviz kurunun bir lira artması, hazineye daha fazla yük getiriyor" dedi.