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    • Ekonomi
    • 22.12.2021 12:45
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    • 22.12.2021 12:47
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    SON DAKİKA: Cep telefonu taksit sayısında değişiklik! BDDK duyurdu: Yenilenmiş cihazlarda...

    Son dakika haberleri... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cari açığı azaltmaya yönelik cep telefonlarında yenilenmiş ürün teşviki kapsamında fiyat limitlerinde ve taksit sınırlarında değişiklik yaptı. 5 bin TL ve altı için taksit sayısı 12, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan telefonlar için taksit sayısı 6 ay olarak belirlendi.

    Yenilenen cep telefonlarında taksit sayısı değişti
    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun yenilenmiş cep telefonlarına ilişkin kararı BDDK'nın sitesinde yayımlandı.

    Buna göre, "yenileme merkezi" veya "yetkili satıcı" niteliğinde olması kaydıyla, "yenilenmiş ürün" niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 6 ay olarak belirlendi.

    Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 3 bin 500 TL tutarı da 5 bin TL'ye çıkarıldı.

    Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı da, fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 3 ay olarak belirlendi.
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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Cep telefonu taksit sayısında değişiklik! BDDK duyurdu: Yenilenmiş cihazlarda...
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