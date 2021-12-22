Apple iPhone fiyatları düştü mü, düşecek mi? iPhone 11, 12, 13, Macbook ve iPad fiyatları ne kadardan, kaç TL'den satılıyor?

Apple iPhone fiyatları düştü mü, düşecek mi? iPhone 11, 12, 13, Macbook ve iPad fiyatları ne kadardan satılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Dolardaki artış nedeniyle modellerine zam yapan Apple markasının, dolardaki ani düşüşle birlikte fiyatlarında indirim yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Peki güncel Apple iPhone fiyatları ne kadar?
APPLE İPHONE FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
Konuyla ilgili bir açıklama gelmedi, gelişme yaşandığında haberimizde yer vereceğiz.
iPHONE 11 FİYATLARI NE KADAR?
iPhone 11 64GB: 13.999 TL
iPhone 11 128B: 14.999 TL
iPHONE 12 FİYATLARI NE KADAR?
iPhone 12 Mini 64GB: 17.999 TL
iPhone 12 Mini 128GB: 18.999 TL
iPhone 12 Mini 256GB: 20.999 TL
iPhone 12 64GB: 19.499 TL
iPhone 12 128B: 20.499 TL
iPhone 12 256GB: 22.499 TL