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    • Ekonomi
    • 22.12.2021 12:36
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    • 22.12.2021 12:41
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    Apple iPhone fiyatları düştü mü, düşecek mi? iPhone 11, 12, 13, Macbook ve iPad fiyatları ne kadardan, kaç TL'den satılıyor?

    Telefonunu yenilemek isteyenler dolar kurunda yaşanan hızlı düşüşün ardından Apple iPhone fiyatları düştü mü, düşecek mi? sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırır oldu. Dolar kuruna endeksli olarak fiyatları değişen ithal ürünler arasında en merak edilen teknoloji devi Apple oldu. Özellikle akıllı telefonlarda bir farklılık söz konusu olup olmadığı iPhone 11, 12, 13 model fiyatlarının değişip değişmediği sorgulanıyor. Peki iPhone 11, 12, 13, Macbook ve iPad fiyatları ne kadardan satılıyor? İşte teknoloji severlerin merak ettiği bilgiler…

    takvim.com.tr
    Apple iPhone fiyatları düştü mü, düşecek mi?

    Apple iPhone fiyatları düştü mü, düşecek mi? iPhone 11, 12, 13, Macbook ve iPad fiyatları ne kadardan satılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Dolardaki artış nedeniyle modellerine zam yapan Apple markasının, dolardaki ani düşüşle birlikte fiyatlarında indirim yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Peki güncel Apple iPhone fiyatları ne kadar?

    APPLE İPHONE FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

    Konuyla ilgili bir açıklama gelmedi, gelişme yaşandığında haberimizde yer vereceğiz.

    iPHONE 11 FİYATLARI NE KADAR?

    iPhone 11 64GB: 13.999 TL
    iPhone 11 128B: 14.999 TL

    iPHONE 12 FİYATLARI NE KADAR?

    iPhone 12 Mini 64GB: 17.999 TL
    iPhone 12 Mini 128GB: 18.999 TL
    iPhone 12 Mini 256GB: 20.999 TL

    iPhone 12 64GB: 19.499 TL
    iPhone 12 128B: 20.499 TL
    iPhone 12 256GB: 22.499 TL

        iPHONE 13 FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL'DEN SATILIYOR?

        iPhone 13 Mini 128GB: 19.999 TL
        iPhone 13 Mini 256GB: 21.999 TL
        iPhone 13 Mini 512GB: 25.999 TL

        iPhone 13 128GB: 21.499 TL
        iPhone 13 256GB: 23.499 TL
        iPhone 13 512GB: 27.499 TL

        iPhone 13 Pro 128GB: 28.999 TL
        iPhone 13 Pro 256GB: 30.999 TL
        iPhone 13 Pro 512GB: 34.999 TL
        iPhone 13 Pro 1TB : 38.999 TL

        iPhone 13 Pro Max 128GB: 31.999 TL
        iPhone 13 Pro Max 256GB: 33.999 TL
        iPhone 13 Pro Max 512GB: 37.999 TL
        iPhone 13 Pro Max 1TB: 41.999 TL

        MacBook Air M1 256 GB

        19 bin 999 TL

        MacBook Pro 13 inç 256 GB

        Yeni fiyat: 25 bin 999 TL

        Macbook Pro 2021 14 inç 512 GB

        Yeni fiyat: 39 bin 999 TL
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        Haberler Ekonomi Apple iPhone fiyatları düştü mü, düşecek mi? iPhone 11, 12, 13, Macbook ve iPad fiyatları ne kadardan, kaç TL'den satılıyor?
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