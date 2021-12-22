Apple iPhone fiyatları düştü mü, düşecek mi? iPhone 11, 12, 13, Macbook ve iPad fiyatları ne kadardan, kaç TL'den satılıyor?

Apple iPhone fiyatları düştü mü, düşecek mi? iPhone 11, 12, 13, Macbook ve iPad fiyatları ne kadardan satılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Dolardaki artış nedeniyle modellerine zam yapan Apple markasının, dolardaki ani düşüşle birlikte fiyatlarında indirim yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Peki güncel Apple iPhone fiyatları ne kadar?