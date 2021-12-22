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    • Ekonomi
    • 22.12.2021 12:51
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    • 22.12.2021 12:51
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    TESK'ten flaş açıklama: Jet hızıyla zam yapanlar aynı hızda indirim yapmalı

    Dolar ve euro kurunda yüzde 40'a varan düşüşün fiyatlara yansıması gerektiğinin altını çizen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hızlı bir şekilde zam yapanların aynı şekilde indirim yapmaları gerektiğini bildirdi.

    Jet hızıyla zam yapanlar aynı hızda indirim yapmalı

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda ve akaryakıt gibi birçok alanda döviz kurlarını bahane ederek hızlı bir şekilde zam yapanların aynı şekilde indirim yapmaları gerektiğini bildirdi.

    Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, piyasalara güvenin artması için tüm ürün gruplarında indirime gidilmesi gerektiğini belirtti.

    Gıda başta olmak üzere son birkaç ayda gelen zamların birçoğunun usulsüz ve döviz bahanesiyle yapıldığını kaydeden Palandöken, kurlardaki düşüşün fiyatlara yansımadığına dikkati çekti. Palandöken, "Gıda, akaryakıt gibi birçok ürün grubunda döviz kurlarını bahane ederek jet hızıyla zam yapanlar aynı hızda indirim yapmalı. Şimdi samimiyetlerine inanmak için indirim bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Ekonomi TESK'ten flaş açıklama: Jet hızıyla zam yapanlar aynı hızda indirim yapmalı
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