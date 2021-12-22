Kurdaki sert düşüş otomobildeki indirim furyasını başlattı! Bir günde yüzde 10 geriledi





Kurun bu şekilde seyrini devam ettirmesi halinde yüzde 30'a yakın oranlarda düşüş görülebileceğini belirten sektör oyuncuları, "Özellikle 2022 model araçlar şubat-mart gibi piyasaya çıkacak. Eğer kur 12-13 lira bandından devam ederse fiyatlar yüzde 30 düşer. Çünkü 800 bin TL olan 2021 model aracı alanlar 1 milyona ikinci el olarak satmaya çalıştı. Kurdaki bu fiyatlarla bu aracın 2022 modeli 700 bin liradan satışa çıkar. Hal böyle olunca bu aracı 600-650 bin liralara kadar indirmek zorundalar. Fiyatlar nasıl 50 bin 50 bin çıktıysa 2-3 aya da aynı şekilde iner" diye konuştu.