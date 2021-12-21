22 Aralık CANLI dolar fiyatı! Bugün 1 dolar kaç TL? Dolar yeniden yükselecek mi, düşecek mi? Euro, sterlin kaç lira oldu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü gerçekleştirdiği Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı Türk Lirası'nın değerini koruyan ve artıran tebdirler sonrası dolar euro ve altında hızlı bir düşüş yaşandı. Döviz kurlarında yaşanan düşüş bugün sabah saatlerinden itibaren de devam etti. 22 Aralık'ta dolar, euro ve sterlin fiyatlarının seyri merak edilmeye başladı. Peki, Bugün 1 dolar kaç TL? Dolar yeniden yükselecek mi, düşecek mi? Euro, sterlin kaç lira oldu? İşte detaylar...
22 ARALIK GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 12,3480
Dolar satış: 12,3738
EURO NE KADAR?
Euro alış: 13,9306
Euro Satış: 13,9861