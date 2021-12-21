Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 22.12.2021 06:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.12.2021 06:13
    ABONE OL

    22 Aralık CANLI dolar fiyatı! Bugün 1 dolar kaç TL? Dolar yeniden yükselecek mi, düşecek mi? Euro, sterlin kaç lira oldu?

    Dolar, euro ve sterlin fiyatları sabahın ilk ışıklarıyla birlikte merak edilerek araştırılmaya başlandı. Hafta başında 18 lirayı aşarak tarihi rekor kıran dolar TL kuru Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarla birlikte sert düşüşe geçti. Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı Türk Lirası'nın değerini koruyan ve artıran tebdirler sonrası dolar euro ve altında hızlı bir düşüş yaşandı. Döviz kurlarında yaşanan düşüş dün sabah saatlerinden itibaren devam etti. Saat 23.17 itibari ile dolar 12'nin altına düştü. Peki, 22 Aralık dolar kaç lira oldu? Euro ve Sterlin kaç TL? Dolar düşer mi, yükselir mi? Anlık döviz kuru fiyatları!

    takvim.com.tr
    22 Aralık CANLI dolar fiyatı! Bugün 1 dolar kaç TL?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü gerçekleştirdiği Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı Türk Lirası'nın değerini koruyan ve artıran tebdirler sonrası dolar euro ve altında hızlı bir düşüş yaşandı. Döviz kurlarında yaşanan düşüş bugün sabah saatlerinden itibaren de devam etti. 22 Aralık'ta dolar, euro ve sterlin fiyatlarının seyri merak edilmeye başladı. Peki, Bugün 1 dolar kaç TL? Dolar yeniden yükselecek mi, düşecek mi? Euro, sterlin kaç lira oldu? İşte detaylar...

    22 ARALIK GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 12,3480

    Dolar satış: 12,3738

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 13,9306

    Euro Satış: 13,9861

        POUND (STERLİN) NE KADAR?

        Pound alış: 16,3703

        Pound satış: 16,4524

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Kabine Toplantısı sonrası Türk Lirası'na değer kazandıran ekonomik tedbirleri peş peşe sıraladı.

        Başkan Erdoğan'ın açıkladığı finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerin ardından döviz kurlarında sert bir düşüş yaşandı. Dolar 12 liralara kadar geriledi.

        Dün sabah itibariyle de devam eden düşüş nedeniyle döviz bürolarında hareketlilik yaşandı.

        KAPALI ÇARŞI VE TAHTA KALE'DE GÜN BOYU HAREKET SÜRDÜ
        Kapalıçarşı ve Tahtakale'deki döviz bürolarında gün boyunca vatandaşların döviz işlemleri yoğun şekilde sürdü. Zaman zaman döviz büroları önünde kuyruklar oluştu.

        DOLARDAKİ SUNİ YÜKSELİŞ SONA ERDİ DÜŞÜŞ BAŞLADI
        Kapalıçarşı'da döviz bürosu işletmecisi Mustafa Kemal Sögüt, bir süredir dolarda suni bir yükseliş olduğunu ancak dünden itibaren düşüş yaşandığını ifade etti.



        11 LİRALAYA KADAR DÜŞTÜ
        Sögüt, "Türk lirasının değer kazanması Cumhurbaşkanımızın dünkü konuşmasından ötürü oldu. Dolarda suni bir yükseliş vardı. Biz bunları 3 defa yaşadık. Aynı senaryoyu yaşıyoruz. Dolar bence stabilize olacaktır. Bugün dolar en yüksek 14,30, en düşük 11,05 oldu." dedi.

        HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DETAYLARI AÇIKALDI
        Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürününde, gerçek kişilerin Türk lirası (TL) vadeli hesapları üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranının kıyaslanacağını, yüksek olan oran üzerinden hesabın nemalandırılacağını bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşların kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alındı.

            Üründe, gerçek kişilerin TL vadeli hesapları üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak. Bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.

            Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11.00'de USD döviz alış kuru yayınlayacak.

            Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacak.

            Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek, minimum faiz oranı TCMB politika faiz oranı olarak uygulanacak. Sisteme isteyen her banka katılabilecek.

            Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacak. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek. Öte yandan, söz konusu ürünün katılım bankacılığında da uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülüyor.

            12 LİRANIN ALTINA DÜŞTÜ
            Dolar dün saat 23.17 itibari ile tekrar 12 liranın altını gördü.

            DOLAR ALTIN VE EURO NE KADAR? ANLIK TAKİP
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Can dostları için modern tesis
            Haberler Ekonomi 22 Aralık CANLI dolar fiyatı! Bugün 1 dolar kaç TL? Dolar yeniden yükselecek mi, düşecek mi? Euro, sterlin kaç lira oldu?
                SON DAKİKA