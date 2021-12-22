Başkan Erdoğan'ın açıklamasından sonra TL coştu! 38 yılın en büyük yükselişi

SABAH gazetesinde yer alan habere göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı başta dövize endeksi TL mevduat olmak üzere, TL'yi özendirme paketi para piyasalarında tarihi günlerin yaşanmasına neden oldu.
Pazartesi günü açıklama öncesi 18.36 TL ile tarihinin en yüksek seviyesini gören dolar, Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni mevduat hamlesinin ardından adeta yerle bir oldu. Yerli yatırımcıların açıklama sonrası gerçekleştirdiği 2 milyar doların üzerindeki satışla dolar yüzde 33 değer kaybederek 12.27 liraya kadar geriledi. Açıklanan paketin ardından Türk Lirası dolar karşısında 1983 yılından bu yana en güçlü yükselişini kaydetti.